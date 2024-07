Sul volo Roma - Catania

Un evento singolare ha avuto luogo il 24 luglio su un volo di linea della compagnia ITA diretto da Roma Fiumicino a Catania. Una giovane passeggera è stata smascherata mentre cercava di trasportare illegalmente un’iguana nascosta sotto la maglietta.

Un gatto percepisce l’odore del clandestino squamato

Il tentativo di contrabbando è stato sventato grazie alla presenza di un gatto appartenente a un altro passeggero. Il felino, percependo l’odore insolito, ha iniziato ad agitarsi vistosamente nel trasportino, attirando l’attenzione degli altri passeggeri e del personale di bordo.

Una scimmia di peluche come alleato

La giovane era riuscita a eludere i controlli di sicurezza partendo da Los Angeles con l’iguana nascosta. Per coprire ulteriormente il rettile, teneva una scimmia di peluche sulle gambe. Tuttavia, il comportamento del gatto ha portato alla scoperta dell’iguana.

Intervento delle autorità e conseguenze

Dopo tre ore di volo, la situazione si è risolta con l’intervento della polizia aeroportuale. La passeggera e il suo esotico “pet” sono stati fatti sbarcare. L’equipaggio, avendo superato l’autonomia di ore in servizio, ha dovuto lasciare i passeggeri in attesa di un altro volo per proseguire il viaggio.

Foto da DepositPhotos.