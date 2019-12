Un boccone di traverso stava soffocando un bambino di appena quattro anni

Attimi di terrore per una mamma che sta vedendo il figlio rischiare di morire soffocato. Ma la donna deve ringraziare la prontezza di spirito e la competenza di un agente che pratica al bambino la manovra di Heimlich e gli salva la vita.

E’ successo in Spagna, nella città di Lorca, nella regione meridionale di Murcia. La Polizia nazionale ha diffuso il video che tiene in apprensione, finché l’agente riesce a far uscire il pezzo di cibo che stava soffocando il bambino, di soli quattro anni.

La madre era entrata correndo nella stazione di polizia nazionale per chiedere aiuto perché suo figlio stava soffocando e non sapeva come aiutarlo.

Uno degli agenti è corso all’esterno e si è reso conto della gravità della situazione e dell’urgenza dell’intervento: il bambino non poteva respirare e il poliziotto lo ha portato dentro la sede del comando, iniziando ad applicare la manovra di Heimlich, che consiste nel fare pressione alla base dello sterno per estromettere dalla trachea oggetti estranei che impediscono la respirazione. Il poliziotto ha stretto il ragazzino con le braccia fino a quando non ha espulso fuori un pezzo di cibo che gli impediva di respirare.