A lamentarsi non sono i genitori della classe dove insegna il prof tatuato

Il tatuaggio è una vera passione per il 35enne francese Sylvain, tanto da essere ritenuto l’uomo più tatuato di Francia. Fino a ora, dice, il suo aspetto non gli aveva mai creato problemi, ma adesso si trova a non poter fare il suo mestiere di insegnante, per lo meno nell’asilo della sua cittadina, Palaiseau, nel dipartimento dell’Essonne, poco a sud di Parigi, perché secondo i genitori dei piccoli allievi, potrebbe spaventare i bambini.

In effetti, Sylvain, conosciuto anche come “Freaky Hoody”, è tatuato dalla testa ai piedi, occhi compresi, che sembrano totalmente neri; il suo aspetto è leggermente inquietante, anche se lui dice che a qualcuno sembra molto bello.

Il suo caso è stato portato alla ribalta di giornali e tv d’Oltralpe perché i membri della National education vorrebbero impedirgli di insegnare nell’asilo dove fa il supplente per evitare le proteste dei genitori.

Lui ritiene di saper fare il suo lavoro, al di là del suo aspetto che è una libera espressione estetica del suo modo di essere: ha lavorato nella scuola materna e elementare, all’università, persino nelle scuole che accolgono bambini con problemi di apprendimento e in Inghilterra.

“Il mio aspetto non è un ostacolo su base quotidiana, perché penso di essere un buon insegnante “, dice ai media francesi. È un problema per alcune persone, uno su 1.000 genitori, e sono genitori di bambini che non ho in classe Con i genitori dei bambini che ho in classe, sta andando tutto bene”, assicura Sylvain. Che, però, adesso, rischia di dover lasciare i suoi bambini. Sylvain ha iniziato a tatuarsi all’età di 27 anni e ha speso quasi 50.000 euro durante la sua vita per coprire ogni centimetri della sua pelle di tatuaggi di ogni genere.

💬 “Mon inspection ne veut plus que j’aille en maternelle pour éviter de recevoir des lettres de plainte” Tatoué de la tête aux pieds, ce professeur des écoles de l’Essonne témoigne ⤵ pic.twitter.com/ajcd8MQQGe — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2020