Il marito è in isolamento domiciliare ed è un impiegato comunale

A Belpasso (Catania) è stato riscontrato un nuovo caso di coronavirus: è una docente dell’Istituto Giovanni Paolo II di Piano Tavola, frazione del Comune.

Si è appreso che l’insegnante è ricoverata in ospedale. Anche il marito è risultato positivo al Covid-19 ma si trova in isolamento domiciliare. Si tratta di un impiegato dell’ufficio anagrafe a Misterbianco dove, sempre oggi, sono stati denunciati un collega e la figlia, presidente di seggio, per mancato rispetto della quarantena precauzionale.

L’Asp di Catania ha disposto immediatamente il tracciamento dei contatti sia della docente che del marito. Ieri mattina, giorno di apertura delle operazioni di voto del referendum costituzionale, prima dell’alba, gli uffici dell’Anagrafe erano stati sanificati con un intervento d’urgenza disposto dalla commissione straordinaria prefettizia che sta guidando il comune di Misterbianco, sciolto un anno fa per magia.

L’ufficio Anagrafe è rimasto aperto per consentire agli elettori di potere ritirare eventuali documenti di identità e le schede elettorali per partecipare alla votazione. A Belpasso, infine, sono 8 i casi attualmente positivi.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati 75 i nuovi casi di coronavirus. Il dato si trova nel report del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Dei 75, come precisato dalla Regione Siciliana, 21 sono ospiti della Missione Speranza e Caritò di Biagio Conte, a Palermo. L’incremento di tamponi tra ieri e oggi nell’Isola è stato pari a 3.102, mentre al momento nelle 9 province siciliane i positivi sono 2.348.