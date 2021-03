Dopo un anno di pausa nel 2020, ritorna il nostro Alvaro

Dopo aver segnato con la sua musica le nostre ultime 5 estati, il musicista spagnolo-tedesco Alvaro Soler e pronto a dar inizio alla primavera!

Magia e’ il singolo nuovo di Alvaro Soler

Dopo un anno di pausa nel 2020, é finalmente uscito il suo nuovo singolo “MAGIA”, dopo gli incredibili successi e traguardi degli ultimi anni che lo hanno portato a raggiungere un successo mondiale, 4 miliardi di stream globali (tra audio e video), più di 80 tra dischi d’oro e di platino e due milioni di album venduti.

MAGIA è stata effettivamente ispirata dai fan: “L’estate scorsa ho ricevuto tutti questi messaggi che dicevano:

‘Quest’anno è così duro, perchè non pubblichi qualcosa?’ Mi hanno ricordato il motivo per cui faccio musica ed è stato molto divertente scrivere una canzone dedicata ai miei fan e ho sentito un costante bisogno di ballare durante il processo creativo. Se una canzone ti fa questo effetto, sai che c’è qualcosa di buono in essa.”

E’ giusto che MAGIA sia il primo singolo dopo la pausa, MAGIA sarà inoltre anche il nome dell’album previsto per l’estate 2021.

“Mi sono reso conto di quanto spesso usiamo questo termine per descrivere delle cose che non potremmo descrivere in altro modo. Non tutto ha bisogno di mille parole, spiegazioni o di una ragione – a volte sono le piccole cose a lasciarci sopraffatti. Le percepiamo e basta”.

“Porque la magia de tus ojos me hace ver, que la vida es una canción,

porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock’n’Roll”

“Magia” il nuovo singolo di Alvaro Soler