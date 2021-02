Il Tre: il suo primo album "Ali" esce il 19 febbraio 2021

Il Tre dopo “Pioggia”, canzone apripista del nuovo progetto,

dopo “Pioggia”, canzone apripista del nuovo progetto, esce Venerdì 19 Febbraio 2021 con il nuovo singolo “Il Tuo Nome“

“Pioggia” il primo singolo di “Il Tre” che anticipa l’album Ali

Esce Venerdì 19 febbraio, “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo”, l’atteso album di esordio de IL TRE (nome d’arte di Guido Senia), romano, classe ’97, artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica.

L’onestà con cui Guido racconta le sue fragilità, è uno schiaffo per tutti coloro che non vogliono fare i conti con sé stessi. È la voce per quei ragazzi che non hanno la forza di urlare.

È un abbraccio, per chi non ha un posto in questo mondo.

Sono le ali per accettarsi, credere nelle proprie qualità, sognare in grande e riuscire a spiccare il volo.

Il Tre l’album Ali

IL TRE, in pochi giorni di pre-save del nuovo album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” in uscita il 19 Febbraio, è in cima a tutte le charts con numeri straordinari!

Con temi quali l’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni, IL TRE ha dimostrato di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica.

Il Tre parla del significato del disco Ali



“Ci sentiamo imprigionati senza via d’uscita e se disegno un paio d’ali siamo tutti un po’ più liberi”



Il video di “Il Tuo Nome”

per la regia di Ludovico di Martino in uscita il 19 Febbraio, rafforza ancora di più il messaggio dell’album ALI: il coraggio di provarci sempre senza aver paura di sbagliare e senza il timore di sentirsi diversi.

L’album è disponibile in vari formati, oltre alla versione standard fisica e digitale, verrà venduto anche autografato, in una speciale edizione per Amazon con cd e T-shirt, un’altra con cd e un evento “Italian Graffiti” su LiveNow e Q&A e in formato vinile numerato con poster e dedica.

Il progetto sarà formato da 15 canzoni, tra cui anche interessanti collaborazioni con Vegas Jones, Mostro, Clementino, Emis Killa e Nayt.