Il papà è riuscito a far smettere di piangere il bebè nella culla in un batter d'occhio

A tutti i genitori è capitato, almeno una volta, di dover fare fronte a una crisi di pianto del proprio figlio neonato e di non riuscire a farli smettere, a tranquillizzarli. Vero o no? “Quando i bambini piangono, o vogliono o hanno”, dice un proverbio; cioè, o hanno un problema o chiedono qualcosa, per esempio il cibo. Il problema è che non sanno spiegarlo e che non sempre si riesce a capirlo. Strepitano, urlano e non si sa come prenderli, cosa fare, come tranquillizzarli: la reazione inconsulta è dietro l’angolo e a urli corrispondono urli, da adulti, però….

Questo tizio, Daniel Rice, ha trovato un modo, del tutto indolore e rapidissimo, per calmare il pargolo in piena crisi: ha acceso un asciugacapelli, un phon e glielo ha avvicinato e quello, il pupo, si è subito calmato. Ci sono le immagini che lo testimoniano. Nessuna crisi di nervi, come capita a tanti genitori, nessun atto di impazienza, ma tanta fantasia e spirito di iniziativa: ha acceso il phon ed è tornata la pace. Un sistema facile e alla portata di tutti: ognuno di noi ha un asciugacapelli in casa. Se si potesse fare anche con tanti adulti fastidiosi e petulanti…

Per la verità, il giovane papà non è il primo a usare questo metodo, con altrettanto successo. Qualche anno fa, una donna lo ha usato con la figlia spiegando che “Il rumore che il bambino sente all’interno dell’utero è forte come un aspirapolvere, quindi un rumore simile è molto rilassante per i bambini. L’asciugacapelli era a temperatura ambiente, e questa è l’unica volta che l’ho fatto, solo per vedere quanto funzionava. Dopo aver visto quanto fosse efficace, ho iniziato a suonare un rumore su una radio, che lei adorava assolutamente”. Non vi resta che provare, se volete.