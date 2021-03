venerdì 26 marzo alle 18.30 a Torino e Brescia

La Musica non si Ferma … Imaginaction Tour fa tappa a Torino e a Brescia

Con la partecipazione di Noemi, Willie Peyote, Roby Facchinetti e I Pinguini Tattici Nucleari

E la Presentazione della legge sul Tax Credit Firmata dal Ministro Franceschini, grande opportunità e rivoluzione per il mondo del Videoclip Musicale

Imaginaction Tour con Noemi e Willie Peyote

Al via venerdì 26 marzo alle 18.30 il tour IMAGinACTION nella sua prima tappa di Torino: il festival internazionale del videoclip musicale continua il suo viaggio nelle città italiane. Una serata imperdibile, con importanti ospiti e iniziative, in collaborazione con BPER Banca, per supportare un settore, quello della cultura e dello spettacolo, fortemente colpito dalla crisi sanitaria.

Sul palco saliranno due tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano, che si racconteranno attraverso i v ideo che hanno segnato il loro percorso musicale: Noemi e Willie Peyote. La serata di Torino sarà trasmessa dalla location esclusiva del Museo del Cinema presso la Mole Antonelliana.

A seguire, il 10 aprile sempre alle 18.30, si terrà un’altra tappa del tour nella città di Brescia con ospiti Roby Facchinetti e IPinguini Tattici Nucleari.

La diretta sarà effettuata dal prestigioso Palazzo Facchi, dimora storica del XVIII secolo.

IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Trevor Horn. Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti, Giusy Ferreri, Mousse T, solo per citarne alcuni.