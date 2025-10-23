Omicidio a Collegno (Torino)

Un uomo di 39 anni, Marco Veronese, è stato brutalmente ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì a Collegno, alle porte di Torino.

Il corpo è stato ritrovato poco dopo l’1:30 di notte, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, a pochi passi dall’abitazione dei suoi genitori. Veronese, imprenditore nel settore della videosorveglianza, viveva proprio lì dopo una recente separazione. L’uomo lascia tre figli piccoli.

Secondo le prime testimonianze, un uomo incappucciato avrebbe colpito la vittima con almeno 12-15 coltellate, principalmente al torace, prima di fuggire a piedi. Una dinamica violenta, fulminea, che lascia presagire un’aggressione premeditata.

Omicidio sotto casa: l’agguato nella notte

Una vicina ha riferito di aver sentito urla e insulti provenire dalla strada: “Che cosa fai, bastardo?” avrebbe gridato una voce poco prima dell’aggressione.

A notare il corpo riverso sull’asfalto è stata una passante, che ha subito contattato i soccorsi chiamando il 112. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono arrivati tempestivamente e hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, ma le ferite erano troppo gravi.

Un uomo conosciuto e benvoluto

Marco Veronese non era uno sconosciuto in zona. Era titolare di una ditta specializzata in impianti di videosorveglianza, molto attiva nel Torinese. Aveva anche installato le telecamere della tabaccheria sotto casa. “Lo conoscevo, era un mio cliente, una persona d’oro – racconta Fabio Monaco, titolare della tabaccheria – Veniva spesso con la famiglia, non l’ho mai visto litigare con nessuno. Sono devastato”.

Dopo la separazione dalla moglie, Veronese si era trasferito a casa dei genitori, dove cercava di ricostruire un equilibrio, anche per il bene dei suoi tre figli. Una vita ordinaria, almeno all’apparenza, interrotta con una violenza inspiegabile.

Indagini in corso: si cerca l’uomo incappucciato

I carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino, stanno lavorando senza sosta per fare luce sull’omicidio. La priorità è identificare l’aggressore, descritto come un uomo incappucciato, in fuga subito dopo i fatti.

Al momento nessuna pista è esclusa. Le indagini si stanno concentrando su diversi fronti:

Analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Interrogatori ai vicini e a eventuali testimoni.

Approfondimenti sulla vita personale e lavorativa della vittima.

