le condizioni del 26enne non sono gravi

L’ufficio dello sceriffo della contea di Mendocino, nello stato americano della California, ha pubblicato il video e l’audio della dash cam, la videocamera a bordo delle auto della polizia, delle riprese della sparatoria che ha coinvolto Joseph Anthony Corral, 26 anni di Los Angeles, e tre agenti.

Erano presenti tre agenti e sembra che due di loro abbiano sparato più colpi contro Corral, più di 15 colpi, solo uno dei quali ha colpito Corral. Il giovane è stato trasportato in aereo in un ospedale fuori contea e le sue condizioni non sono gravi.

Nel video, si sente l’audio degli agenti che si avvicinano alla macchina; Corral spiega che la sua auto si è fermata e che è privo di un telefonino; i poliziotti gli chiedono i documenti; il giovane, improvvisamente cerca qualcosa dietro di lui e poi si rialza. A quel punto uno degli uomini dello sceriffo gli grida di non prendere una pistola, ma parte un colpo e gli agenti iniziano a sparare. Lo sceriffo Allman in una conferenza stampa ha dichiarato che Corral ha sparato almeno un colpo, anche se non ha colpito nessuno. Quando iniziano le riprese, due deputati si trovano sul lato del passeggero del mezzo, mentre l’altro parla a Corral attraverso il finestrino anteriore del conducente. Nella sparatoria vanno in frantumi i finestrini dell’auto.

Dopo che i poliziotti hanno smesso di sparare, si sente uno di loro che chiede se una donna non è stata ferita. Nessun altro è stato ferito.

Gli agenti avevano risposto a una telefonata riguardante la denuncia di un ubriaco al volante di un’auto, ma poi hanno incontrato Corral in un minivan sul lato della strada.