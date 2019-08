Bear Grylls è famoso per le sue avventure di sopravvivenza trasmesse in tv

Chi non conosce Bear Grylls, il 45enne ex soldato del SAS, gli incursori della Marina britannica, diventato esperto di sopravvivenza e star televisiva? E’ incappato in un incidente che lo ha costretto al ricovero: mentre stava registrando un episodio di Treasure Island, la nuova serie di avventure di surviving nelle isole del Pacifico, in onda nelle prossime settimane, ha dovuto ricevere un trattamento di emergenza per uno shock anafilattico potenzialmente letale dopo essere stato punto da un ape durante le riprese.

Non è la prima disavventura del genere, per Bear Grylls che, incredibilmente è allergico alle punture delle api. Durante un episodio del suo spettacolo Born Survivor, girato nel 2016, ha cercato di affumicare un alveare per allontanare le api e rubare il miele, in Baja California, in Messico; anche allora fu punto e le foto della sua faccia gonfia fecero scalpore.La star è stata punta quando era su una barca che portava un gruppo di persone su una isola del Pacifico.

Grylls ha cercato di continuare le riprese, ma presto è diventato chiaro che la situazione era più grave di quanto sospettasse inizialmente. I medici sul set presto si sono resi conto che il problema poteva potenzialmente costare a Bear la vita e si gli hanno iniettato una medicina per contrastare il veleno della puntura d’ape.

Uno dei medici presenti ha detto alla stampa britannica di essere stato sorpreso dalle conseguenze della puntura su Grylls. Al Daily Star ha detto: “L’ironia della situazione è che il sopravvissuto Bear è stato punto, abbia avuto una reazione allergica e abbia avuto bisogno di essere trattato con un medicinale; è stato un momento bizzarro. È stato pazzesco!”