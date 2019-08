Se fossero state delle persone, l’avremmo chiamata “Catena umana”; nel caso delle formiche, come possiamo definirla? Quelle che vi proponiamo sono immagini incredibili che dimostrano quanto sia affascinante la Natura e possa insegnare tante cose a noi esseri umani.

Un grosso gruppo di formiche si riunisce a formare delle catene per trainare un verme infinitamente più grosso di loro fino al loro nido, presumibilmente. La sproporzione tra insetti e invertebrato è clamorosa, ma le formiche incarnano perfettamente il motto “L’unione fa la forza” e riescono a spostarlo. Quello che sorprende è il coordinamento, l’organizzazione, la perfezione e la sincronia di uno sforzo “sovrumano”. Del resto, che le formiche siano società cooperatrici, con compiti ben definiti, con una organizzazione sociale impeccabile e, allo stesso tempo, inesorabile, è risaputo e fonte di proverbi e luoghi comuni.

Nonostante ciò, questo video sorprende, lascia a bocca aperta, perché sottintende una intelligenza che supervisiona, guida, orienta e dà il ritmo. Sembra di assistere alle scene di un kolossal hollywoodiano ambientato nell’Antico Egitto, con i lavoratori che trascinavano sulle loro slitte di legno i mastodontici blocchi di pietra per la costruzione delle piramidi.

Lì, lo sforzo di migliaia di uomini era la vanagloria di uomini che si sentivano dei e volevano essere ricordati come tali, nello scorrere dei millenni; qui, invece, c’è la sopravvivenza della colonia, perché quel verme diventerà presumibilmente cibo. Chi è il più intelligente?