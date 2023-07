"Il fuoco si è sviluppato in una camera"

La scorsa notte si è verificato un incendio nella struttura residenziale per anziani chiamata Casa dei Coniugi, in via dei Cinquecento a Milano, che ha causato la morte di sei persone e gravi ferite a altre due.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha comunicato che le sei vittime sono decedute sul posto. Un totale di 81 persone è stato trasportato presso vari Pronto Soccorso del capoluogo lombardo e dell’hinterland. Tutti i pazienti hanno riportato sintomi di inalazione da fumo, più o meno gravi, ma nessuno ha riportato ustioni. Tra di essi, due sono in condizioni critiche (uno presso il Policlinico e l’altro presso il San Raffaele), 14 sono in condizioni moderate e 65 in condizioni lievi. L’AREU ha coordinato l’operazione di soccorso sanitario utilizzando 15 ambulanze, 3 automediche e 2 mezzi di coordinamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile.

“Il fuoco si è sviluppato in una camera”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, giunto sul posto, ha spiegato che l’incendio è stato “contenuto. Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono in bilancio pesantissimo”. Il primo cittadino ha anche spiegato che le fiamme si sono sviluppate “con tutta evidenza” in una sola camera, occupata da due donne che sono rimaste carbonizzate. Il fuoco, però, non è uscito dalla stanza. Le altre quattro vittime sono state causate dalle esalazioni che “sono altrettanto micidiali”. Al bilancio “pesantissimo speriamo – ha aggiunto Sala – che non si aggiungano persone che sono in ospedale in situazione delicata”.

Gli ospiti della parte della struttura dichiarata inagibile sono stati spostati in RSA vicine.

Le vittime

Hanno 69 e 87 anni le due donne morte carbonizzate nella stanza che ha preso fuoco nella casa di riposo. Per le esalazioni hanno perso la vita anche un uomo di 73 anni e altre due donne di 85, 84 e 74 anni. Due gli anziani in condizioni critiche in ospedale.

La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, su Twitter, ha scritto: A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell’incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti”.