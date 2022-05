Non comunicate le cause del rogo

Un altro incendio ‘misterioso’ è scoppiato in Russia: in fiamme un noto istituto di aviazione nella regione di Mosca.

I filmato che circolano sui social media mostrano il fumo che sale in aria, sopra gli alberi, dall’Istituto Centrale di Aeroidrodinamica (TsAGI) a Zhukovsky, che si trova a circa 40 chilometri a sud – est del centro di Mosca. La filiale regionale del Mosca del Ministero dell’emergenza russo ha comunicato che l’incendio è scoppiato intorno alle 9, ora locale, come riportato da Ria Novosti, ed è stato spento entro un’ora. I media locali hanno pubblicato i filmati dell’incendio che ha riguardato circa 300 metri quadrati. Si è appreso che non ci sono vittime e l’incendio non si è diffuso ad altre strutture. Non sono state diffuse le cause né la natura.

Su VKontakte, il maggiore social media russo, vari utenti hanno pubblicato le immagini delle fiamme e uno ha scritto: “Grande incendio alla sottostazione di TsAGI. Il trasformatore st bruciando”.

La struttura fu fondata nel 1918 da Nikolay Zhukovsky, considerato il padre dell’aviazione russa. L’istituto è un centro di ricerca statale dal 1994 e il sito web lo descrive come il più grande centro di ricerca scientifica del mondo che, al momento sta partecipando allo sviluppo di jet di nuova generazione come il nuovo Ilyushin Il-96 e il Tupolev Tu-204. Inoltre, il TsAGI sta partecipando anche ai progetti del razzo Energia e dello Space Shuttle Buran.