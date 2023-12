Indagini in corso per risalire alle cause

C’è stato un incedio nell’ospedale di Tivoli, in provincia di Roma, che ha causato la morte di tre persone. Non quattro perché una era già morta mezz’ora prima del dramma.

Le fiamme sono state spente e sono stati subito evacuati circa 200 pazienti. I pazienti, a seconda delle criticità e delle esigenze, sono stati ricoverati in vari ospedali della capitale.

Per quanto concerne le cause, il rogo potrebbe essere partito da alcuni rifiuti. Accertamenti anche sulla dinamica in cui l’incendio si è propagato e sul sistema di allarme anti-incendio. Sui corpi delle vittime, tutte anziane, è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Il Pronto Soccorso dell’ospedale è stato chiuso: quindi, chiunque avesse necessità è pregato di rivolgersi presso vicini centri ospedalieri. L’ospedale, infatti, risulta completamente inagibile. La Procura di Tivoili ha aperto un fascicolo di indagine.

Orazio Schillaci, ministro della Salute: “Lo spaventoso incendio divampato all’ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza. Sono in costante contatto con il presidente Rocca il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli. Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo”.

Foto e video da X.