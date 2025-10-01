Dramma in provincia di Latina

La Procura Militare di Roma attende la prima informativa sull’incidente aereo che ha coinvolto un velivolo T-260B del 70° Stormo, precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina, durante una missione di addestramento.

Nell’impatto hanno perso la vita i due militari a bordo. L’aereo è stato individuato in fiamme dai soccorritori in una zona boschiva compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino a un ingresso del Parco.

I pubblici ministeri, coordinati dal procuratore Antonio Sabino, apriranno un fascicolo d’indagine non appena riceveranno la relazione ufficiale, per accertare eventuali profili di rilevanza penale militare.

Le vittime

Sono stati identificati il colonnello Simone Mettini, comandante e istruttore del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli come le vittime dell’incidente aereo avvenuto questa mattina.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Antonio Conserva, ha espresso, a nome dell’intera Forza Armata, vicinanza e cordoglio ai familiari dei due militari scomparsi.

Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto

Guido Crosetto, ministro della Difesa, su X ha scritto: “ “Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del Colonnello Simone Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nucheli, caduti in servizio questa mattina a seguito di un incidente aereo nei pressi di Sabaudia. In questo momento di immensa tristezza, a nome mio personale, come Ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell’Aeronautica Militare. Ho manifestato la mia vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto intorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese. Cieli blu, Simone e Lorenzo”.

Infine, sempre su X, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato: “Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”.