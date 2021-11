È successo sulla Strada Statale che collega Lecce a Brindisi

Incidente sulla Strada Statale 613, in Puglia.

Coinvolte quattro auto.

Un uomo di 50 anni è morto. In gravi condizioni la moglie di 46.

Ieri sera, domenica 14 novembre, c’è stato un grave incidente stradale sulla Strada Statale 613, che collega Lecce a Brindisi, in Puglia, in direzione sud all’altezza dello svincolo per Surbo -Trepuzzi.

Un suv con a bordo una famiglia di Alezio, marito, moglie e due bambine è uscito di strada. L’uomo, Vito De Santis di 50 anni, è morto mentre la moglie di 46 anni (originaria di Gallipoli) e le piccole di 9 e 12 anni sono state sbalzate fuori dell’abitacolo e sono ora ricoverate nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, trasportate in codice rosso.

Le condizioni della donna sono le più gravi. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente: l’auto si è prima schiantata contro la barriera new jersey in calcestruzzo per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

L’incidente è avvenuto all’altezza dei magazzini Metro, non lontano dallo svincolo per Trepuzzi, per cause in corso di accertamento. Sarebbero almeno quattro le vetture coinvolte: Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes ML ed una Peugeot 3008. In quest’ultima viaggiava la famiglia di Alezio.

Per estrarre il corpo della vittima e gli altri occupanti dell’auto dalle lamiere contorte sono intervenuti i vigili del fuoco.