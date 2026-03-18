Una donna è stata travolta e uccisa nella notte tra lunedì e martedì a Lisciano Niccone, lungo il confine tra Umbria e Toscana. La vittima è Lucia Lamentini, 50 anni, docente di sostegno molto conosciuta nel territorio. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezzo mentre era scesa dall’auto per far fare i bisogni al cane.
La dinamica: discesa dall’auto e impatto fatale
Secondo la ricostruzione, la donna stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con un amico. Durante il tragitto aveva chiesto di fermarsi per far scendere il cane.
Appena scesa dal veicolo, è stata travolta in pieno da un’auto sopraggiunta lungo la strada.
L’impatto è stato violentissimo. Il corpo è stato sbalzato per diversi metri. La morte è avvenuta sul colpo.
Il luogo dell’incidente e i soccorsi
La tragedia si è consumata in una zona boschiva tra Umbria e Toscana, a circa 15 chilometri da Camucia.
I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso.
In una versione della ricostruzione, il conducente del veicolo si sarebbe fermato e avrebbe chiamato i soccorsi. In un’altra, inizialmente non avrebbe prestato assistenza. Su questo punto sono in corso verifiche investigative.
Il conducente: indagine per omicidio stradale
Alla guida dell’auto coinvolta ci sarebbe un uomo tra i 37 e i 38 anni, residente nella zona.
Secondo quanto emerso, sarebbe stato sottoposto ad alcol test e test tossicologici. In base a una prima ricostruzione, sarebbe risultato positivo all’alcol test.
La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
I Carabinieri di Città della Pieve stanno conducendo gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della dinamica. Tra gli elementi sotto esame ci sono:
- velocità del veicolo;
- condizioni di visibilità;
- posizione della vittima al momento dell’impatto.
Chi era Lucia Lamentini
Lucia Lamentini, conosciuta anche come Lucilla, era residente a Camucia.
Insegnante di sostegno, era apprezzata per il suo lavoro nella scuola.
Coltivava una forte passione per la fotografia, ereditata dalla famiglia: i genitori avevano gestito un negozio fotografico a Cortona.
Era anche molto attiva nello sport. Amante del tennis, era stata presidente del Circolo Tennis Cortona fino al giugno 2025.
Il corpo e le prossime mosse della Procura
La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Silvestrini di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Non è escluso che venga disposta l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.
L’indagine dovrà stabilire responsabilità, dinamica esatta e eventuali aggravanti.
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