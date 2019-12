In Virginia, negli Stati Uniti d'America.

Un incidente da record negli Stati Uniti d’America, precisamente nella contea di York, in Virginia. Un maxi tamponamento a catena ha provocato almeno 51 persone ferite e una notevole congestione del traffico.

Come riportato su NBC News, ben 69 i veicoli coinvolti sull’Interstate 64. Secondo la polizia, sebbene siano ancora in corso le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, pare che siano stati decisivi i fattori della nebbia e del ghiaccio sul ponte di Queens Creek, alle 7.51 ora locale di sabato scorso, 21 dicembre. Inizialmente, la polizia ha parlato di 35 persone ferite e trasportate negli ospedali ma il numero è stato aggiornato a 51 nel corso delle ore. Le lesioni vanno da minori a pericolose per la vita. Fortunatamente, per il momento, non sono stati segnalati decessi.

IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

Bray Hollowell, 18 anni, ha raccontato a NBC News di avere visto molte auto girare su stesse sopra il giacchio nero. Il ragazzo non è riuscito a frenare in tempo per evitare di colpire l’auto di fronte a lui ed è stato tamponato da un’altra macchina nella parte posteriore: «L’incidente si sarebbe limitato a quello iniziale se non ci fosse stata la nebbia – ha detto – Lo avrei visto e frenato molto prima». Sempre il 18enne ha dichiarato: «C’era una signora alla mia sinistra che è uscita troppo presto dalla sua macchina ed è stata investita». Bray è stata con lei in attesa dell’arrivo dei paramedici.

Entrambe le corsie della strada sono state chiuse per diverso tempo prima della riapertura, avvenuta circa otto ore dopo dal primo impatto. Agli automobilisti è stato chiesto di evitare l’autostrada e di portare con sé tutti gli attrezzi utili per riparare i propri mezzi in caso di necessità. Durante le festività natalizia negli Stati Uniti d’America si prevede lo spostamento di 104 milioni di americani in auto.