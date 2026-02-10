Sulla Superstrada di San Marino

Paura, ma nessuna conseguenza fisica per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano di Formula 1 è rimasto coinvolto in un incidente stradale notturno a San Marino, a pochi chilometri da casa, ma ne è uscito completamente illeso. L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha portato all’apertura di accertamenti sulle cause dello schianto.

L’incidente sulla Superstrada di San Marino

Secondo quanto ricostruito, l’auto su cui viaggiava Antonelli, una Mercedes, si è schiantata contro un muro di contenimento lungo la Superstrada della Repubblica di San Marino, nel Castello di Serravalle, nei pressi dell’incrocio con via Ranco.

L’impatto è avvenuto in piena notte. Nonostante i danni significativi al veicolo, tutti gli occupanti sono usciti dall’abitacolo senza riportare ferite. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto.

La versione ufficiale del team Mercedes

A confermare l’esito positivo dell’incidente è stata la Mercedes-AMG Petronas, che ha diffuso una nota ufficiale.

“Possiamo confermare che Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale sabato notte vicino alla sua abitazione a San Marino. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata contattata da Kimi. Il suo era l’unico veicolo coinvolto e, sebbene l’auto abbia riportato danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

Un passaggio che chiarisce due elementi centrali: assenza di altri veicoli coinvolti e condizioni fisiche perfette del pilota.

I rilievi e le indagini sulle cause

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile di San Marino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Parallelamente, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata aperta un’indagine per chiarire le cause dello schianto.

Al momento:

non risultano responsabilità di terzi;

non sono state rese note anomalie meccaniche;

resta da accertare la dinamica precisa dell’impatto.

Un episodio fuori dalla pista, nel pieno della stagione

L’incidente non avrà ripercussioni sull’attività sportiva del pilota. Antonelli è infatti atteso regolarmente ai test pre-stagionali in Bahrain, che proseguono nei prossimi giorni. Un dettaglio non secondario: l’episodio avviene in un momento chiave della preparazione, ma le condizioni del pilota consentono piena continuità agonistica.

FAQ – Domande frequenti

Kimi Antonelli è rimasto ferito?

No, è uscito illeso dall’incidente.

Erano coinvolte altre auto?

No, l’auto di Antonelli era l’unica coinvolta.

Dove è avvenuto l’incidente?

Lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle.

Chi ha effettuato i rilievi?

La Polizia Civile di San Marino.

Ci saranno conseguenze sportive?

No, Antonelli è atteso regolarmente ai test in Bahrain.