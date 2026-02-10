Paura, ma nessuna conseguenza fisica per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano di Formula 1 è rimasto coinvolto in un incidente stradale notturno a San Marino, a pochi chilometri da casa, ma ne è uscito completamente illeso. L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha portato all’apertura di accertamenti sulle cause dello schianto.
L’incidente sulla Superstrada di San Marino
Secondo quanto ricostruito, l’auto su cui viaggiava Antonelli, una Mercedes, si è schiantata contro un muro di contenimento lungo la Superstrada della Repubblica di San Marino, nel Castello di Serravalle, nei pressi dell’incrocio con via Ranco.
L’impatto è avvenuto in piena notte. Nonostante i danni significativi al veicolo, tutti gli occupanti sono usciti dall’abitacolo senza riportare ferite. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto.
La versione ufficiale del team Mercedes
A confermare l’esito positivo dell’incidente è stata la Mercedes-AMG Petronas, che ha diffuso una nota ufficiale.
“Possiamo confermare che Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale sabato notte vicino alla sua abitazione a San Marino. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata contattata da Kimi. Il suo era l’unico veicolo coinvolto e, sebbene l’auto abbia riportato danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.
Un passaggio che chiarisce due elementi centrali: assenza di altri veicoli coinvolti e condizioni fisiche perfette del pilota.
I rilievi e le indagini sulle cause
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile di San Marino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Parallelamente, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata aperta un’indagine per chiarire le cause dello schianto.
Al momento:
-
non risultano responsabilità di terzi;
-
non sono state rese note anomalie meccaniche;
-
resta da accertare la dinamica precisa dell’impatto.
Un episodio fuori dalla pista, nel pieno della stagione
L’incidente non avrà ripercussioni sull’attività sportiva del pilota. Antonelli è infatti atteso regolarmente ai test pre-stagionali in Bahrain, che proseguono nei prossimi giorni. Un dettaglio non secondario: l’episodio avviene in un momento chiave della preparazione, ma le condizioni del pilota consentono piena continuità agonistica.
FAQ – Domande frequenti
Kimi Antonelli è rimasto ferito?
No, è uscito illeso dall’incidente.
Erano coinvolte altre auto?
No, l’auto di Antonelli era l’unica coinvolta.
Dove è avvenuto l’incidente?
Lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle.
Chi ha effettuato i rilievi?
La Polizia Civile di San Marino.
Ci saranno conseguenze sportive?
No, Antonelli è atteso regolarmente ai test in Bahrain.
