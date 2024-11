Dramma a Roma

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra due volanti della Polizia di Stato nel quartiere Monte Mario, a Roma. L’impatto, avvenuto intorno alle 5 in via dei Monfortani, ha causato la morte di un agente di 32 anni e il ferimento di altri due colleghi. I feriti, secondo le prime informazioni, sono una donna, trasportata al San Camillo, e un uomo, ricoverato all’ospedale Santo Spirito.

La dinamica dell’incidente

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto una volante del distretto di Primavalle e una del servizio Volanti. Alla guida della prima c’era una agente ferita nell’impatto, mentre a bordo si trovavano anche il poliziotto deceduto e un fermato. L’altra volante era in servizio per rispondere a una segnalazione di rissa. Sul posto, la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato i rilievi con il supporto del XIV Gruppo Montemario.

Viabilità interrotta nella zona

A seguito dell’incidente, è stata chiusa al traffico via dei Monfortani, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via Trionfale, oltre a via dell’Acquedotto del Peschiera, in direzione centro. Sul luogo sono intervenute ulteriori pattuglie per gestire la viabilità e consentire i rilievi necessari. Una delle due volanti si è ribaltata nell’impatto.

La vittima

Amar Kudin aveva il rugby nel cuore. Il poliziotto di 32 anni, vittima del tragico incidente stradale, aveva dedicato gran parte della sua vita a questo sport. Nato in Croazia, era arrivato giovanissimo in Italia e cresciuto a Treviso, dove aveva scoperto il rugby e mosso i primi passi nel mondo agonistico.

Tra il 2010 e il 2012, Amar aveva militato nelle giovanili del Benetton Rugby, ricoprendo il ruolo di tallonatore, un giocatore solido e dinamico, essenziale nelle fasi di mischia. La sua carriera sportiva lo aveva portato a indossare le maglie di diverse squadre prestigiose: San Donà, Paese, Marchiol Mogliano e infine le Fiamme Oro Roma, il team legato alla Polizia di Stato.

Il suo talento non era passato inosservato: Amar aveva vestito anche la maglia dell’Italia Under 20, entrando nel giro della Nazionale giovanile. Ad agosto scorso, il suo percorso sportivo lo aveva condotto al Civitavecchia Rugby, squadra di Serie A (Girone 4, Gruppo 2). Proprio ieri, Amar era sceso in campo nella partita contro Livorno, un impegno che aveva affrontato con la stessa passione che lo aveva sempre contraddistinto.

Parlando del suo trasferimento a Civitavecchia, Amar aveva descritto la città con entusiasmo: “Un bellissimo posto per giocare a rugby, mi piace l’aria che si respira”. Una frase che rifletteva il suo amore per lo sport e la sua capacità di abbracciare nuove sfide con ottimismo e determinazione.

Reazioni istituzionali

Il tragico evento ha suscitato dolore e cordoglio tra le istituzioni. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato sui social: “Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione.”

Anche il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso il proprio cordoglio: “Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia ed auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti.”

Indagini in corso

Le indagini della Polizia Locale proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La presenza del fermato a bordo di una delle volanti aggiunge ulteriori elementi da chiarire. L’area resterà chiusa al traffico fino al termine delle operazioni.