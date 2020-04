È successo in India

Coronavirus e Covid-19 sono le parole più usate e ricercate per ovvi motivi. Ma c’è chi ha preso una decisione decisamente bizzarra ma anche simbolica.

Una coppia indiana ha chiamato i gemelli appena nati Corona e Covid nel tentativo di dare un senso ‘positivo’ alla pandemia che sta causando vittime in tutto il mondo.

I due bambini sono nati il 27 marzo scorso nel B.R. Ambedkar Memorial Hospital, a Rainpur, nell’India centrale.

La madre, Preeti Verma, all’agenzia di stampa Press Trust of India (PTI), ha dichiarato: «Sono stata benedetta con i gemelli, un bambino e una bambina, nelle prime ore del 27 marzo. Per ora li abbiamo chiamati Covid e Corona».

Il padre, Vinay Verma, ha portato la moglie incinta in ospedale su una moto poco prima della mezzanotte del 26 marzo, ha raccontato la donna alla stampa locale. Ha detto che è stato un tragitto difficile perché hanno dovuto attraversare vari posti di blocco per le misure di contenimento del coronavirus. Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo a causa di alcune complicazioni che sono subentrate nel mattino seguente, come comunicato da Shubhra Singh, portavoce dell’ospedale.

Preeti, 27 anni, ha detto di avere scelto quei nomi dopo che lo stesso personale sanitario li ha cominciati a usare: «Il parto è avvenuto dopo avere affrontato varie difficoltà e, quindi, io e mio marito abbiamo voluto rendere la giornata memorabile e, alla fine, abbiamo deciso di chiamarli come la pandemia». «Volevamo alleviare l’ansia e la paura associate a queste due parole», ha aggiunto la mamma di Corona e Covid.

Sia la madre che i neonati stanno bene, hanno fatto sapere dall’ospedale.