Succede in India

In India una coppia ha deciso di fare causa al figlio e alla nuora perché non hanno dato alla luce nipoti dopo sei anni di matrimonio. Lo racconta la CNN.

Sadhana e Sanjeev Prasad, che vivono ad Haridwar, città nel nord dello stato dell’Uttarakhand, hanno presentato una denuncia in cui chiedono 50 milioni di rupie indiane, circa 610 mila euro, come risarcimento al figlio 35enne e alla moglie 31enne. Inoltre, nel documento, la coppia dichiara di avere speso circa 20 milioni di rupie indiane, 243 mila euro, per allevare il loro unico figlio.

Arvind Srivastava, rappresentante legale dei due, ha affermato: “Lo hanno cresciuto, educato, fatto di lui un pilota, e tutto questo è stato costoso”. E ancora: “Vedono le persone nel loro quartiere che giocano con i loro nipoti e sentono che anche loro dovrebbero averne uno”. La coppia teme che, invecchiando, “non ci sarà nessuno che si prenderà cura di loro”, sottolineando che “tutti i genitori, un giorno, desiderano diventare nonni”.

Poi, sempre secondo quanto riportato nella denuncia, verificata dalla CNN, i Prasad hanno anche acquistato un’auto per il figlio e la nuora e hanno pagato la luna di miele. La coppia, però, non mira soltanto al figlio e alla nuora ma anche alla famiglia della donna. Sebbene questo tipo di causa sia raro, infatti, il tema dell’obbligo familiare è stato a lungo controverso in India, in base a cui bisogna portare avanti la linea familiare e prendersi cura dei genitori e dei suoceri anziani. A volte si configura anche come dovere legale: i genitori possono pretendere un’indennità mensile dai loro figli adulti ai sensi di una legge federale che cerca di tutelare i genitori e gli anziani non autosufficienti.