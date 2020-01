In Indonesia sono in cerca di un uomo coraggioso

In Indonesia le autorità locali stanno offrendo una ricompensa a chiunque possa salvare un coccodrillo con uno pneumatico per moto che gli circonda il collo con il rischio di morire da un momento all’altro. Il coraggioso salvatore dell’animale riceverà una quantità di denaro non specificata e si dovrà confrontare con un rettile lungo quattro metri.

Le autorità di Palu, capitale del Sulawesi Centrale, hanno tentato diverse volte di avvicinarsi all’animale ma senza successo. Poi, a proposito della sedazione, il rischio è, che se dovesse sfuggire e scappare in acqua, potrebbe morire annegato.

Comunque sia, come riportato su GmaNetwork.com, dopo un avvistamento recente del coccodrillo, il governatore della Provincia ha dato mandato di trovare una soluzione definitiva al problema e, nonostante le risorse siano poche, si è deciso per un ‘contest’. Non tutti, però, possono partecipare alla missione di salvataggio del rettile: infatti, saranno scartati i ‘dilettanti’, ovvero quelli che non hanno alcuna esperienza con la fauna selvatica.

Infine, Hasmuni Hasmar, capo dell’Agenzia centrale per la conservazione delle risorse naturali de Sulawesi, ha chiesto ai residenti e curiosi «di non avvicinarsi al coccodrillo e di non disturbare il suo habitat».