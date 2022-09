Il trading di CFD è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo biennio; questo aumento del trading online in questo particolare contratto derivato è una conseguenza di diversi fattori. La facilità di accesso alle numerose piattaforme di trading online, la possibilità di investire anche piccole somme di denaro, i bassi costi e l’enorme quantità di contratti CFD offerti.

Il contratto CFD è un contratto per differenza, dove si acquista o si vende un contratto derivato, il cui prezzo dipende e varia al variare del prezzo dello strumento finanziario sottostante. Esistono migliaia di differenti CFD offerti dalle centinaia di broker online. Tra i numerosi broker online che offrono questa tipologia di investimento Capital.com è una piattaforma di trading di riferimento per milioni di trader. Per conoscere il funzionamento di questo intermediario, può essere utile consultare la guida che come funziona Capital.com realizzata dagli esperti di Investimentifinanziari.net, sito specializzato nel trading online tra i più autorevoli del settore.

Capital.com: il broker online specializzato in CFD

Per approcciarsi all’investimento in CFD è necessario per prima cosa decidere con quale piattaforma di trading operare. Uno degli intermediari che sta riscuotendo molto successo è Capital.com, broker online sicuro ed affidabile, in quanto autorizzato e regolamentato da CySec e FCA, organi di vigilanza di Cipro e del Regno Unito; si tratta di una piattaforma di trading adatta sia a trader esperti che alle prime armi. Capital.com infatti offre la possibilità di utilizzare gratuitamente un conto demo, con un capitale virtuale di 10.000 USD con cui poter far pratica nell’acquisto e vendita di CFD alle condizioni reali di mercato. Inoltre la piattaforma di trading è user friendly, ma con l’offerta di moltissime funzionalità, grafici e informazioni per fare analisi tecnica.

È possibile iniziare ad investire con questo broker con un versamento iniziale di soli 20 Euro o USD; gli spread sulle transazioni sono tra i più bassi presenti in rete. Inoltre è possibile fare transazioni utilizzando la leva finanziaria e utilizzare altre modalità di investimento, come il top loss.

Con Capital.com è possibile investire in migliaia di differenti CFD sui principali strumenti finanziari; il tutto con la possibilità di seguire corsi, videocorsi e webinair formativi, direttamente dall’apposita sezione dedicata, in modo del tutto gratuito.

I differenti CFD su cui è possibile investire e le loro caratteristiche

I numerosi contratti per differenza (CFD) proposti dai broker online possono essere eseguiti sui seguenti strumenti finanziari:

Azioni

Materie prime

Indici azionari

Criptovalute

ETF

Questo significa che è possibile scegliere di investire tra migliaia di differenti CFD il cui prezzo dipende da una molteplicità di differenti strumenti finanziari.

Si tratta di un contratto derivato che non ha una scadenza e, ovviamente, non prevede la consegna dell’asset sottostante; un enorme vantaggio che rende l’investimento in questo strumento molto snello e veloce.

I vantaggi dei CFD: piccoli investimenti, bassi costi e facilità di accesso

L’enorme boom di investimento in CFD è dovuto ad una serie di fattori, che rendono questi contratti derivati molto appetibili e tra i preferiti dai trader online.

Per prima cosa contrattare CFD significa pagare bassissimi spread sulle transazioni e molto spesso nessun costo fisso: questo vantaggio viene stabilito dai broker online che offrono tale contratto derivato. La maggior parte dei broker online offrono bassi spread e molto speso nessun costo fisso; un modo per incentivare gli investimenti, favorendo i trader online.

Inoltre i CFD permettono una tipologia di investimento che consente di utilizzare la leva finanziaria che permette di investire piccole somme di denaro. Questo strumento di investimento amplifica, o meglio moltiplica, il capitale a disposizione in funzione della leva scelta. Ad esempio leva 1:2 moltiplica per due il capitale investito, leva 1:10 lo moltiplica per dieci.

La facilità di accesso a questi strumenti finanziari derivati è un altro elemento, ugualmente importanti rispetto ai precedenti, che permette a tutti i trader interessati di accedervi, semplicemente iscrivendosi ad un broker che li offre e con bassi importi minimi di sottoscrizione.