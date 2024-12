Operativo da oggi, 4 dicembre

Da oggi, 4 dicembre, è operativo per tutti i cittadini italiani maggiorenni l’IT Wallet, il portafoglio digitale che consente di caricare e utilizzare in formato digitale documenti come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Questo nuovo strumento, accessibile tramite l’app IO, rappresenta il primo passo verso una gestione completamente digitale dei documenti ufficiali.

Documenti disponibili solo in contesti fisici per ora

In questa fase iniziale, i documenti caricati sull’IT Wallet potranno essere utilizzati esclusivamente in contesti fisici all’interno del territorio italiano. Ad esempio, la patente di guida digitale sarà valida per dimostrare l’abilitazione alla guida durante controlli stradali, mentre la tessera sanitaria potrà essere mostrata in farmacia per l’acquisto di farmaci o la prenotazione di visite mediche. Per la carta europea della disabilità, gli usi rimangono gli stessi della versione fisica del documento.

Un’innovazione testata progressivamente

Prima del lancio ufficiale, il sistema è stato testato progressivamente su un campione di utenti. Il primo gruppo di 50.000 persone ha iniziato a utilizzare la funzionalità il 23 ottobre; il numero è poi salito a 250.000 il 6 novembre e a un milione di utenti il 20 novembre. Ora, il servizio è accessibile a circa 44,5 milioni di italiani maggiorenni.

Un passo verso l’integrazione europea

Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica, Alessio Butti, l’Italia sta anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2, che mira a creare un sistema digitale unico per i Paesi dell’Unione Europea. “Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025”, ha spiegato Butti. Entro il 2026, il sistema sarà integrato nel portafoglio digitale europeo (Eudi Wallet), estendendo l’uso dei documenti digitali anche ad altri come passaporto, certificato di nascita e tessera elettorale.

Come funziona l’IT Wallet

Per utilizzare l’IT Wallet, è sufficiente accedere all’app IO e autorizzare il caricamento dei documenti. Il sistema si interfaccia direttamente con gli enti emittenti per verificare l’autenticità e validità dei dati. Durante i test, la redazione di AGI ha riscontrato che il caricamento della patente di guida è stato immediato, mentre per la tessera sanitaria sono emersi piccoli rallentamenti, probabilmente dovuti all’alto numero di richieste simultanee.

Massima sicurezza e libertà di scelta

Uno degli aspetti fondamentali dell’IT Wallet è la garanzia di sicurezza e protezione dei dati personali. Come specificato sul sito del governo, “con Documenti su IO, la sicurezza e la protezione dei dati dei cittadini sono sempre garantite e l’identità è sempre verificata grazie all’autenticazione con CIE o SPID“. Inoltre, l’utilizzo dell’IT Wallet è completamente facoltativo, lasciando ai cittadini la libertà di continuare a utilizzare esclusivamente i documenti fisici.

Un progetto ambizioso dal costo contenuto

Il progetto IT Wallet, che avrà un costo complessivo per lo Stato di circa 300 milioni di euro tra il 2024 e il 2026, si pone l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e di promuovere la digitalizzazione nel Paese. Questa iniziativa rientra in un piano più ampio che mira a potenziare i servizi digitali per cittadini e imprese, in linea con gli obiettivi europei di transizione digitale.