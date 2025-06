Le previsioni de IlMeteo.it

L’Anticiclone Pluto domina l’Italia, portando temperature estreme che superano i 34-36°C da Nord a Sud. Sabato 28 giugno, lo zero termico ha raggiunto un’altitudine eccezionale di 5100 metri, un valore che sottolinea l’intensità di questa ondata di calore. Secondo gli esperti di iLMeteo.it, il mese di giugno si chiude con condizioni di canicola africana, ma segnali di cambiamento emergono all’orizzonte, con possibili temporali e un calo termico atteso nel fine settimana.

Primi segnali di instabilità al Nord

Lunedì 30 giugno il tempo resta stabile e soleggiato in gran parte del Paese, ma nel pomeriggio i primi temporali colpiscono le Alpi, con nuclei temporaleschi che si spostano verso le alte pianure. La nuvolosità aumenta al Nord, rendendo le serate pesanti e afose. Questi fenomeni rappresentano il primo segnale di un’instabilità crescente. L’arrivo di aria più fresca scatena condizioni meteorologiche turbolente, con grandine che potrebbe raggiungere le pianure settentrionali nei prossimi giorni.

Caldo persistente al Centro-Sud

Al Centro e al Sud, l’Anticiclone Pluto mantiene una morsa di caldo rovente. Le temperature elevate non accennano a diminuire, con giornate soleggiate e assenza di precipitazioni significative. Tuttavia, mercoledì 2 luglio, isolati acquazzoni potrebbero interessare l’Appennino centrale, senza però alleviare l’afa. Il Sud, in particolare, continua a registrare valori termici eccezionali, con disagi per la popolazione e allerta per i rischi legati al caldo.

Verso un cambiamento nel weekend

Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano un possibile peggioramento meteo nel weekend del 5-6 luglio. Una perturbazione atlantica potrebbe entrare nel Mediterraneo, ponendo fine al dominio dell’Anticiclone Pluto. Al Nord, i temporali si intensificano, con fenomeni sparsi anche in pianura. Al Centro e al Sud, il caldo persiste, ma l’arrivo della perturbazione potrebbe portare un calo termico e condizioni più instabili. Gli esperti monitorano l’evoluzione con modelli ad alta risoluzione per previsioni più precise.

Previsioni giornaliere

Lunedì 30 giugno : Al Nord, temporali sulle Alpi, in serata sul Triveneto; al Centro e al Sud, sole e caldo estremo.

: Al Nord, temporali sulle Alpi, in serata sul Triveneto; al Centro e al Sud, sole e caldo estremo. Martedì 1 luglio : Al Nord, temporali sparsi anche in pianura, caldo intenso; al Centro e al Sud, sole e caldo.

: Al Nord, temporali sparsi anche in pianura, caldo intenso; al Centro e al Sud, sole e caldo. Mercoledì 2 luglio: Al Nord, sole e caldo con temporali sui monti; al Centro, sole e caldo estremo con acquazzoni sull’Appennino; al Sud, sole e caldo.

E dopo?

La tendenza indica un break temporalesco nel weekend, con un’attenuazione del caldo e l’arrivo di condizioni più fresche. Questo cambiamento potrebbe segnare la fine dell’ondata di calore, offrendo un sollievo atteso, soprattutto al Nord. Gli esperti consigliano di seguire gli aggiornamenti meteo per prepararsi a fenomeni intensi, come grandinate e venti forti, previsti in alcune aree.