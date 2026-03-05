Difese aeree italiane al livello massimo

L’Italia si prepara a rafforzare la propria presenza militare nel Mediterraneo e nel Golfo mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel sesto giorno di guerra e continua ad allargarsi.

Il governo sta valutando l’invio di sistemi di difesa aerea ai Paesi del Golfo colpiti dai raid iraniani, mentre unità navali italiane potrebbero essere dispiegate nelle acque intorno a Cipro insieme ad altri alleati europei.

La decisione nasce da una doppia preoccupazione: proteggere i cittadini italiani presenti nella regione e garantire la sicurezza energetica in una fase in cui lo scenario mediorientale sta scuotendo mercati, rotte commerciali e traffico internazionale.

Il conflitto, iniziato con gli attacchi militari tra Washington e Teheran, ha già prodotto effetti a catena. Migliaia di turisti e residenti stanno cercando di lasciare il Medio Oriente mentre le tensioni si estendono ben oltre i Paesi del Golfo, coinvolgendo anche parte dell’Asia e destabilizzando i mercati globali.

Meloni: proteggere cittadini e partner

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha, quindi, confermato che l’Italia risponderà alle richieste di aiuto arrivate da diversi Paesi del Golfo, che chiedono strumenti di difesa per intercettare missili e attacchi aerei.

Durante un’intervista a RTL 102.5 ha spiegato che la priorità resta la sicurezza delle persone presenti nell’area: “Si tratta di persone che vogliamo e dobbiamo proteggere”. Il riferimento riguarda sia i cittadini italiani presenti nella regione sia i partner che stanno affrontando direttamente gli attacchi iraniani.

Difese aeree italiane al livello massimo

Mentre Roma valuta il sostegno militare ai Paesi del Golfo, il governo ha già deciso di rafforzare il sistema di difesa nazionale. Intervenendo alla Camera dei Deputati, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che il livello di allerta della difesa aerea italiana è stato portato al massimo: “Quando ci troviamo davanti a una reazione sconsiderata dobbiamo essere pronti a tutto. Possiamo aspettarci qualsiasi cosa”.

Navi verso Cipro insieme agli alleati europei

Tra le misure allo studio c’è anche il rafforzamento della presenza navale nel Mediterraneo orientale.

L’Italia invierà assetti navali verso Cipro, operazione che verrà condotta insieme ad alcuni partner europei. L’isola rappresenta uno snodo strategico tra Europa e Medio Oriente ed è considerata un punto sensibile nel quadro della sicurezza regionale.

Possibile invio dei sistemi missilistici SAMP/T

Secondo fonti citate da Reuters, tra le opzioni sul tavolo ci sarebbe anche l’invio ai Paesi del Golfo di batterie missilistiche SAMP/T, sistemi di difesa terra-aria progettati per intercettare missili balistici e aerei ostili. Al momento, però, non è stata presa una decisione definitiva e il governo non ha indicato quali Paesi potrebbero ricevere questi sistemi.

Diecimila italiani già evacuati

La crisi sta avendo un impatto diretto sui cittadini italiani presenti nella regione.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito al Parlamento che l’Italia ha già aiutato circa 10.000 connazionali a lasciare l’area. Inoltre, la Farnesina si è appellata a chi si sta mettendo in viaggio.

Nel Medio Oriente vivono decine di migliaia di italiani, mentre prima dell’inizio della guerra erano presenti nella regione anche oltre 2.500 militari italiani impegnati in diverse missioni.

Le critiche dell’opposizione

Durante il dibattito parlamentare non sono mancate le polemiche politiche.

L’opposizione ha criticato l’assenza della presidente del Consiglio durante la discussione alla Camera.

Il deputato centrista Benedetto Della Vedova ha attaccato il governo dichiarando: “Non è accettabile. Oggi avrebbe dovuto essere qui in Parlamento”. A tal proposito, però, si è appreso che si svolgeranno il prossimo 11 marzo, alle ore 15, nell’Aula della Camera, le comunicazioni della presidente del Consiglio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Prima la premier sarà in Senato, con orario da definire.

Il nodo delle basi americane in Italia

Nel corso dell’intervista radiofonica la premier ha affrontato anche il tema delle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano.

Meloni ha spiegato che non è arrivata alcuna richiesta da parte degli Stati Uniti per utilizzare queste installazioni nel contesto della guerra con l’Iran.

Ha però chiarito che, qualora una richiesta dovesse arrivare, la decisione passerebbe dal Parlamento.

Gli accordi militari tra Roma e Washington

L’Italia ospita diverse basi utilizzate dalle forze armate statunitensi nell’ambito di accordi bilaterali firmati nel 1954 e aggiornati negli anni successivi.

Secondo la presidente del Consiglio, questi accordi prevedono autorizzazioni tecniche per attività logistiche e per operazioni definite “non cinetiche”, cioè attività militari che non comportano bombardamenti o azioni offensive dirette.

FAQ

Perché l’Italia invierà aiuti ai Paesi del Golfo?

Per rafforzare i sistemi di difesa aerea dopo i raid iraniani.

Perché Cipro è strategica?

L’isola è uno snodo centrale tra Europa e Medio Oriente e rappresenta un punto chiave per la sicurezza del Mediterraneo orientale.

Quanti italiani sono stati evacuati?

Circa 10.000 cittadini italiani hanno già lasciato la regione con il supporto del governo.

Gli Stati Uniti possono usare basi in Italia?

Al momento non è arrivata alcuna richiesta ufficiale.