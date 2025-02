Le previsioni di IlMeteo.it

L’Italia vive un fine settimana più mite, ma con nuvole in arrivo. Le temperature risalgono dopo il freddo estremo, ma la settimana prossima arriveranno piogge e temperature in calo.

Dopo il passaggio della storica ondata di freddo che ha sfiorato l’Italia, le temperature sono finalmente in rialzo. Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, conferma che il nostro Paese respira un’aria quasi primaverile, con un leggero aumento termico che ha fatto dimenticare i rigori degli ultimi giorni. Tuttavia, questa piacevole sensazione di tepore è destinata a rivelarsi un’illusione. Nonostante la brezza più calda, la prossima settimana porterà un notevole cambiamento. Il ritorno di un treno di perturbazioni rimetterà in discussione la calma atmosferica, con piogge e un abbassamento delle temperature previsto per i giorni a venire.

Un sole che non durerà

Le prossime ore vedranno il sole splendente su gran parte della penisola, mentre le Isole Maggiori e la Liguria si troveranno a fare i conti con cieli più grigi. Sebbene il clima rimanga per lo più stabile, sulle Isole Maggiori non si escludono brevi piovaschi, così come in Liguria, dove il tempo nuvoloso potrebbe sfociare in isolati temporali. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con punte che toccheranno 20-21°C al Sud e 15-17°C al Centro. Al Nord, invece, si registreranno valori compresi tra 10-12°C, con una leggera eccezione in Liguria, dove il termometro potrà salire fino a 15°C, nonostante il cielo coperto.

Weekend con nuvole in aumento

Nel fine settimana, una perturbazione centrata sulla Francia influenzerà anche l’Italia, portando un incremento della nuvolosità, soprattutto al Centro-Nord. La situazione sarà diversa al Sud e sul versante adriatico, dove predomineranno le schiarite e il tempo sarà per lo più soleggiato, stabile e mite. Sabato potrebbe vedere qualche pioggia su Liguria, Toscana, Alto Lazio e localmente anche nelle zone tra Piemonte e Lombardia. La giornata di domenica vedrà invece gli ombrelli aperti tra Liguria e Alta Toscana, mentre al Sud le temperature toccheranno i 23°C, accompagnate da un cielo sereno.

Una nuova perturbazione in arrivo

A partire dalla prossima settimana, il tempo cambierà drasticamente. Un treno di perturbazioni farà il suo ingresso, portando cieli grigi e frequenti piogge. Le temperature scenderanno nuovamente, tornando leggermente sotto la media stagionale. Si prevedono piogge sparse fino a martedì, mentre un ciclone e una perturbazione atlantica colpiranno gran parte dell’Italia, con effetti più marcati al Nord Est e al Centro-Sud. Anche febbraio, infatti, non risparmierà sorprese meteo, promettendo altri cambiamenti climatici in un mese che si preannuncia instabile fino alla fine.