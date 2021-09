La confessione al settimanale Nuovo

Iva Zanicchi, al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha rivelato che «a 80 anni faccio ancora l’amore, ecco com’è». L’occasione è stato il racconto della sua relazione con il compagno Fausto Pinna, produttore musicale. La coppia sta insieme da 35 anni e l’aquila di Ligonchio lo chiama «mio marito».

La rivelazione hot della Zanicchi, 81 anni: «Alla nostra età facciamo ancora l’amore. Però succede di rado e allora, dopo, suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone».

La copertina del settimanale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Nel gennaio di quest’anno, ospite di Domenica Live, Fausto Pinna aveva raccontato: «Ho combattuto contro un tumore ai polmoni. Ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere».

«La gente, di solito, vive queste cose in modo intimo io ho chiamato tutti e ho chiesto di pregare per lui», ha spiegato la cantante intervenendo. «Il tumore si può vincere – ha aggiunto la Zanicchi – bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio».