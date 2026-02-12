L'attore, malato di cancro, si è spento a 48 anni

James Van Der Beek, volto iconico di Dawson’s Creek, è morto ieri, mercoledì 11 febbraio, a 48 anni dopo una lunga e dolorosa battaglia contro un cancro al colon diagnosticato nel 2023. Si è spento in un hospice (struttura sanitaria residenziale dedicata a persone con malattie croniche, evolutive o in fase terminale), circondato dalla famiglia. Negli ultimi mesi il suo fisico era segnato dalla malattia, ma la sua mente è rimasta lucida e determinata fino alla fine.

Gli ultimi giorni in hospice

Secondo una fonte vicina alla famiglia, citata da The Sun, l’attore era ricoverato da diverse settimane: “James era estremamente magro quando è morto. Era per lo più a letto perché molto debole e non mangiava. Erano lì a tenergli la mano e a stargli vicino, ovviamente, ma è stato difficile perché James era molto malato, era debole”.

La stessa fonte ha aggiunto: “Aveva così tanto carisma, era un’anima meravigliosa, e la sua presenza manca. Quei poveri bambini”.

L’annuncio della moglie Kimberley

È stata la moglie, Kimberley, 44 anni, ad annunciare la morte su Instagram: “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo rispettosamente privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

Gli amici: “Ho un angelo custode”

Molti amici celebri hanno condiviso messaggi pubblici.

Alfonso Ribeiro (Carlton Banks di Willy Il Principe di Bel-Air) ha scritto: “Ti voglio bene James e so che ho un angelo custode che veglia su di me. Averti potuto salutare questo fine settimana resterà con me per sempre. Riposa in pace, fratello mio. Riposa in pace”.

Stacey Keibler (attrice e ballerina, icona del wrestling), pubblicando una foto con lui in sedia a rotelle mentre guardavano il tramonto, ha scritto: “Passare questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Non sono mai stata così presente nella mia vita”.

La stilista Erin Fetherston ha aggiunto: “Che onore è stato avere un posto alla tua tavola e chiamarti migliore amico. Lo spazio che lasci non potrà mai essere colmato, ma faremo del nostro meglio per colmare la tua splendida famiglia di amore e ricordarci di continuare a ballare in tuo onore — perché tu conoscevi sempre l’importanza della gioia”.

La scelta di interrompere le cure

Negli ultimi mesi James aveva interrotto le terapie. Secondo quanto riportato, i medici non avevano più opzioni per contrastare l’aggressività del tumore. L’attore ha scelto di trascorrere il tempo rimanente in pace con la famiglia.

La famiglia e i sei figli

James parlava spesso con orgoglio della moglie e dei loro sei figli: Olivia (15 anni), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) e Jeremiah (4).

Vivevano in un ranch vicino ad Austin, Texas. Negli ultimi mesi aveva ammesso di soffrire per il deterioramento fisico che gli impediva di essere la figura paterna che desiderava. La famiglia sarebbe “totalmente distrutta” dal dolore.

Raccolta fondi e memorabilia

Dopo la morte è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe che ha già superato 1 milione di dollari per sostenere la famiglia. Prima di morire, James aveva messo all’asta alcuni cimeli televisivi, raccogliendo 47.000 dollari.

Il suo ultimo messaggio ai fan

A Capodanno aveva registrato un video guardando al futuro con speranza: “Mi prenderò l’inverno per recuperare, per riposare, e farò i buoni propositi per il nuovo anno in primavera. Chi è con me?”

Un altro video, diventato virale dopo la morte, lo mostra riflettere sulla propria identità durante la malattia: “Quest’anno ho dovuto guardare la mia mortalità negli occhi. Ho dovuto trovarmi faccia a faccia con la morte. E tutte quelle definizioni a cui tenevo così tanto mi sono state tolte”.

E ancora: “E così mi sono trovato davanti alla domanda: se sono solo un uomo troppo magro, debole, da solo in un appartamento con il cancro, chi sono? Ho meditato e la risposta è arrivata: sono degno dell’amore di Dio. Semplicemente perché esisto. E se sono degno dell’amore di Dio, non dovrei essere degno anche del mio? E lo stesso vale per te”.

