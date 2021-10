Le parole del calciatore dell'Adelaide United

Josh Cavallo, giocatore dell’Adelaide United, squadra che milita nel campionato di calcio dell’Australia, ha dichiarato di essere gay, diventando così l’unico calciatore professionista al mondo a fare coming-out.

Il 21enne ha scritto sui social media di essere “pronto a parlare di qualcosa di personale di cui mi sento finalmente a mio agio”. “Sono un calciatore e sono gay”, ha detto il centrocampista in un video. “Tutto quello che voglio è giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo”. Josh ha raccontato di essere stanco di “vivere questa doppia vita, è estenuante”. “È stato un viaggio arrivare a questo punto della mia vita ma non potrei essere più felice della mia decisione di fare coming out”.

Il calciatore ha aggiunto: “Sono sei anni che combatto con la mia sessualità e sono felice di dire adesso basta”. “Pensavo che la gente mi avrebbe trattato in modo diverso una volta scoperto, iniziando a dire cose cattive su di me o a prendermi in giro. Non è così. Semmati ora penso di guadagnarmi maggiore rispetto dalle persone”.

Josh Cavallo è nato nel 1999. Il 18 febbraio 2021, dopo aver trascorso 18 mesi al Western United, Cavallo ha firmato un contratto a breve termine per giocare nell’Adelaide United. Dopo ottime partite, Cavallo ha firmato un’estensione di contratto di due anni l’11 maggio 2021, attirando l’interesse anche di club europei.