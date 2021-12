La modella guadagna molti soldi su OnlyFans

Si avvicina un nuovo anno e c’è chi ha già cominciato a fare la lista dei buoni propositi per il 2022. Alcuni vogliono perdere peso, trovare un lavoro migliore, viaggiare, imbattersi nell’amore o semplicemente incontrare nuova gente. Ma se parliamo di scopi, la modella di 24 anni Kazumi ha pianificato di andare a letto con 1000 uomini prima dei 30 anni.

Ma chi è Kazumi? Beh, già guadagna milioni dollari grazie agli abbonamanti sottoscritti su OnlyFans.

Mille persone possono sembrare un gran numero ma Kazumi dice di aver già superato quota 500 con cui ha avuto un rapporto. Quindi, senza fare troppi sforzi, probabilmente raggiungerà il suo obiettivo anche prima del previsto. Per la modella, tra l’altro, il sesso è la sua “missione di stile di vita”.

In un’intervista rilasciata al Daily Star, la modella ha affermato di avere un elenco in cui segna gli uomini con cui è stata a letto. Inoltre, ha misurato le performance con le stelle e ha messo un cuore se prova dei sentimenti per qualcuno dei suoi amanti. Tuttavia, ha perso di recente il suo conto quando il suo ragazzo ha scoperto la lista, infuriandosi: beh, era il minimo…

Kazumi ha attualmente una relazione poliamorosa: partecipa a scambi e feste a luci rosse, quindi il numero del suo conteggio è in costante aumento. Ha anche raccontato che in un’occasione è riuscita a stare con 50 uomini in una sola notte. Senza dubbio, una donna con una grande forza di volontà….

Per Kazumi, l’uomo ideale è uno a cui non interessa il numero di persone con cui qualcuno è legato. Inoltre, è convinta che gli uomini che si preoccupano di “quel genere di cose” si spengano rapidamente. Sta cercando qualcuno che abbia una grande esperienza intima ed emotiva e che sia come lei. Ecco perché vuole uscire solo con “uomini che sono andati a letto con un numero di persone” simile al suo.

La modella vuole organizzare una grande festa con tutte le sue amiche e riservare il gran finale a una persona speciale. Spera che la festa coincida con il suo trentesimo compleanno e che la celebrazione comprenda messaggi dagli uomini con cui è stata e suoni in sottofondo.

Stare con così tante persone può sembrare un po’ pericoloso ma questo non ferma Kazumi perché dice che usa sempre le protezioni e che va regolarmente a fare dei controlli.