Kim Jong-un, dittatore della Corea del Nord, ha dichiarato che i cani da compagnia sono un simbolo della «decadenza» capitalista e ha ordinato che i cani di Pyongyang vengano radunati e usati per risolvere la carenza di cibo della Nazione. Così, sono molti i proprietari che temono per la sorte dei loro amici a quattro zampe.

Ne dà notizia il Daily Mail.

Il dittatore ha annunciato a luglio che possedere un animale domestico è contro la legge. Pertanto, avere un cane in casa è «una tendenza contaminata dell’ideologia borghese». Una fonte ha riferito al quotidiano sudcoreano Chosun Ibo che «le autorità hanno identificato le famiglie con i cani da compagnia e le stanno costringendo a rinunciarvi o a confiscarli con la forza e ad abbatterli». «Alcuni cani vengono mandati negli zoo statali o venduti ai ristoranti di carne di cane».

La carne di cane è stata a lungo considerata una prelibatezza nella penisola coreana, sebbene la tradizione di mangiare cani stia gradualmente svanendo in Corea del Sud. Tuttavia, circa 1 milione di cani ogni anno vengono allevati negli allevamenti per essere consumati al sud.

Lo stesso accade nel Nord, dove la carne di cane è un alimento base del menù e ci sono vari ristoranti a Pyongyang. La carne di cane, inoltre, è più popolare nei mesi estivi caldi e umidi perché si ritiene che dia energia e resistenza. Spesso servita in una zuppa piccante o in uno spezzatino di verdure, la carne di cane è nota anche per innalzare la temperatura corporea nei freddi mesi invernali.

Il giornale Chosun Ilbo ha riferito che i proprietari di animali domestici «maledicono Kim Jong-un alle sue spalle» ma c’è poco che possono fare perché rifiutarsi di conformarsi alle autorità potrebbe essere interpretato come un atto di sfida al leader (che si fa venerare come una divinità) con tutte le conseguenze del caso.