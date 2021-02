La classifica degli album FIMI più venduti in Italia

Rino Palmeri di

20/02/2021

La classifica degli album FIMI più venduti: i dischi più acquistati in Italia, settimana dopo settimana. La classifica degli album FIMI più venduti in Italia Classifica settimanale WK 7 (dal 12.02.2021 al 18.02.2021), come ogni weekend è tempo di una nuova classifica FIMI. Ancora il Coronavirus si fa sentire, ma il mercato musicale negli ultimi tempi si è finalmente rimesso in moto. Andiamo a scoprire le prime posizioni di questa settimana, la new entry nei primi posti e gli album che hanno fatto il maggior balzo conquistando la vetta è “Ok” il nuovo Album di Gazzelle. I primi posti della classifica FIMI 1 – OK di Gazzelle (New Entry) 2 – Obe di Mace (-1) 3 – Plaza di Capo Plaza (=) 4 – Famoso di Sfera Ebbasta (=) 5 – Petrichor di Mr. Rain (New Entry) 6 – Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari (-1) 7 – After Hours di The Weeknd (=) 8 – Unica di Ornella Vanoni (-4) 9 – Fine Line di Harry Styles (+6) 10 – Medicine at Midnight dei Foo Fighters (-8) Scivola in seconda posizione ‘Obe‘ (acronimo di Out of body experience), il nuovo progetto discografico di Mace, che precede Plaza di Capo Plaza, stabile sul terzo gradino del podio. Si conferma al quarto posto Sfera Ebbasta con ‘Famoso’, davanti all’altra new entry della settimana, ‘Petrichor‘ (che vuol dire profumo della pioggia), il nuovo album di inediti di Mr. Guardiamo il video di Gazzelle – Destri

