Mr Rain annuncia l'uscita di Petrichor, il nuovo album di inediti

il disco sarà disponibile dal 12 febbraio, il significato del titolo

Il suo ultimo singolo è “Non c’è più musica” è il nuovo singolo di Mr Rain con Birdy.

Mr Rain, è un Artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più sensibile di sè stesso, con particolare attenzione alle parole, che riescono a raggiungere la parte più

sensibile del pubblico.

Collabora per la prima volta con Birdy, la cantautrice inglese di fama internazionale nel 2011 ha conquistato tutto il mondo con le sue cover a cui seguono due album di successo conquistando ben 21 certificazioni Platino in tutto il mondo, 3 miliardi di streaming, e quasi 5 milioni di album venduti e più di 8 milioni di fan sui social.

Si intitola “Petrichor” il nuovo album di inediti di Mr Rain. Il rapper ha annunciato sui social il lavoro che arriverà il 12 febbraio su tutte le piattaforme.

Petrichor: il significato

Letteralmente profumo della pioggia. La scelta non è casuale perché Mr Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando c’è il profumo della pioggia.

È, anche, un fil rouge che ricama e accompagna tutte le tracce, come le scene di un film. Spiega Mr Rain: “È come se qui in questo album – sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa – avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione Pro, aggiornata, di me. È il mio viaggio per versi (che in me sempre sono immagini) è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l’ho scritta per aiutarmi, l’ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)”.

Petrichor la Tracklist :

Intro Fiori di Chernoby Nemico di me stesso feat. Hopsin A forma di origami Sentieri sulle guance Meteoriti Sindrome di Stoccolma Elevator [skit] Non fa per me Non c’è più musica feat. Birdy 9.3 Ricominciare da me (outro)