Il maglione natalizio

Il maglione decorato di Natale è il vistosissimo maglione a tema natalizio che, per anni, è stato fautore di prese in giro e derisioni. Il punto di forza del maglione natalizio è la sua stranezza: più è colorato e appariscente, più farà furore tra parenti e amici durante le feste natalizie.

L’inventore del maglione natalizio così come lo conosciamo oggi non è mai uscito allo scoperto, forse per vergogna, ma oggigiorno, sarebbe osannato come un eroe data la sua popolarità. Di certo, possiamo dire che i primi maglioni erano stati disegnati per seguire il trend della loro epoca, presumibilmente negli anni ‘50.

Padroni degli anni ’80

Come capo d’abbigliamento, i maglioni brutti erano spesso presenti nelle sit-com degli anni ’80. Con il nome di “Jingle bell sweaters” sono stati commercializzati e prodotti in serie insieme ai pigiami natalizi.

Sulla scia dei maglioni natalizi: i pigiami natalizi!

Il pigiama natalizio da uomo e i pigiami natalizi da donna, stanno spopolando alla grande in Italia.

La società Maglione Natalizio ne ha creati di tutte le forme e colori e, citando letteralmente il presidente Christoffer Sloth: “Dato che abbiamo un sacco di clienti diversi, abbiamo creato maglioni per gamer, amanti dei cani, maglioni sostenibili, maglioni buffi e pigiami natalizi comodi”.

Dal 2016 questa società originaria della Danimarca e che ha aperto la sua sede anche qui in italia, si sbizzarrisce nel creare pigiami interi e maglioni sempre più buffi e divertenti e, al contrario delle aspettative, ha prosperato ed è cresciuta in maniera esponenziale aprendo punti vendita anche in Germania, Olanda, Francia, Spagna, Francia. La domanda che tutti ci chiediamo è: Il pigiama natalizio è la prossima tendenza natalizia?

“I numeri parlano chiaro- prosegue il presidente Sloth- dai 1000 maglioni con cui siamo partiti nel 2016, siamo arrivati a produrne 400 mila nel 2022”.

I pigiami nel dettaglio

Rudolph protagonista principale ma non solo lui, Babbo natale, fiocchi di neve, dolci cagnolini con il cappellino di natale fanno da decorazione a tutte le varianti dei pigiami da donna, dei pigiami da uomo e da bambino. Rispetto ai maglioni i pigiami natalizi hanno delle limitazioni per quanto riguarda i materiali utilizzabili nelle decorazioni, devono trasmettere lo spirito natalizio rimanendo comodi. Lucine, pon pon e accessori potrebbero risultare ingombranti e impedire un sonno tranquillo.

Ma non per questo motivo sono meno divertenti.

Partendo da un materiale base comodo e traspirante, come il cotone, è possibile realizzare pigiami colorati con disegni natalizi. A questo si possono aggiungere brillantini, stampe che si illuminano al buio e anche piccole decorazioni come fiocchi, piccoli pon pon.

Se poi questo non è abbastanza, è sempre possibile arricchire il nostro look con accessori a tema, come cappelli da Babbo Natale o da elfo e cerchietti con corna da renna, che si possono rimuovere prima di andare a dormire. In questo modo potremo vestire in modo divertente senza rinunciare alla comodità del pigiama.

Lo spirito del Natale

Quando il programma della sera di Natale è stare a casa e festeggiare in famiglia, un pigiama può essere tutto ciò che serve.

Persone particolarmente gioiose e amanti del Natale, passano questi momenti preziosi indossando pigiami di famiglia abbinati. Dopo tutto, sono le piccole cose che hanno il potere di far scoppiare la scintilla di gioia e ravvivare le nostre giornate.

I maglioni sono una tradizione del periodo natalizio diffusa a livello mondiale, un pigiama potrebbe diventare una ricorrenza più personale. Quando negli anni ci si ritroverà a sfogliare gli album saremo felici di aver scelto un trend divertente e di buon gusto stilistico, che avrà reso le foto di gruppo ricordi unici e senza tempo.

Chissà, magari negli anni vedremo questi pigiami natalizi soppiantare il trend dei maglioni buffi… chi vivrà vedrà!