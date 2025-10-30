A quasi trent’anni dalla sua tragica scomparsa, Lady Diana continua a far parlare di sé

La “principessa del popolo“, così amata e idealizzata in tutto il mondo, torna protagonista delle cronache internazionali, stavolta non per nuove biografie o rivelazioni da insider britannici, ma per le parole scritte dall’ex re di Spagna, Juan Carlos I, nel suo nuovo libro di memorie.

Nel volume intitolato Riconciliazione, Juan Carlos — oggi 87enne e in esilio volontario ad Abu Dhabi — affronta diversi aspetti della sua lunga e complessa esistenza pubblica e privata, tra cui anche uno degli episodi più chiacchierati e mai chiariti della storia recente della monarchia europea: la presunta relazione sentimentale con Lady Diana.

Juan Carlos smentisce: “Nessuna liaison con Lady Diana”

Per anni, i tabloid britannici e internazionali hanno ipotizzato una simpatia particolare tra la principessa del Galles e l’allora sovrano spagnolo. Le voci circolavano soprattutto in riferimento alle estati condivise dalle due famiglie reali a Palma de Maiorca, tra il 1986 e il 1990, in vacanze che dovevano servire a lenire le tensioni all’interno del matrimonio tra Carlo e Diana.

Per la prima volta, Juan Carlos affronta direttamente l’argomento, smentendo categoricamente qualsiasi relazione sentimentale con la principessa. Ma non si limita a negare: nel libro dipinge Diana come “fredda, taciturna, distante, tranne in presenza dei paparazzi”. Un ritratto che contrasta fortemente con l’immagine pubblica della principessa, da sempre considerata empatica, calorosa e vicina al popolo.

Una dichiarazione che sorprende, ma che allo stesso tempo si inserisce in una narrazione più ampia, dove i rapporti tra Diana e la famiglia reale spagnola non furono mai particolarmente calorosi.

Le estati a Maiorca: rifugio reale o teatro di tensioni?

Le famiglie reali di Regno Unito e Spagna si ritrovavano regolarmente al Palazzo Marivent, residenza estiva dei sovrani spagnoli. L’obiettivo era offrire una pausa rilassante al già travagliato matrimonio tra Carlo e Diana, su suggerimento della stessa Regina Sofia di Spagna, dopo che la Regina Elisabetta II aveva confidato le difficoltà della coppia durante una visita di Stato nel 1986.

Secondo lo storico Fernando Rayón, quei soggiorni rappresentavano più un tentativo diplomatico che una vera vacanza familiare. “Il mare era terapeutico, così come le conversazioni del Re con Diana e quelle della Regina con Carlo… ma riuscirono solo a rinviare l’inevitabile rottura coniugale”, ha spiegato Rayón.

E in effetti, a distanza di anni, l’aria di rilassamento che si respirava nelle fotografie ufficiali sembra ora più un’illusione mediatica che una reale armonia tra i protagonisti.

Le parole di Diana: “Vacanza accettata per insistenza di Carlo”

Un altro tassello importante per comprendere la reale atmosfera di quei giorni viene direttamente dalle parole della principessa. Nel 1992, in un’intervista al giornalista Andrew Morton, Diana raccontò di aver accettato la vacanza a Maiorca solo per insistenza del marito, non per desiderio personale. Una confessione che dà peso alle attuali dichiarazioni di Juan Carlos, che sottolinea come tra lui e Diana non ci fosse sintonia, né interesse reciproco.

Morton, a sua volta, ha raccontato che Diana vedeva Juan Carlos come un “playboy“, troppo lontano dal suo modo di essere, mentre il sovrano spagnolo si trovava maggiormente a suo agio con Carlo. Un’asimmetria nei rapporti che oggi, grazie alle memorie pubblicate, trova ulteriore conferma.

Famiglie reali e legami di sangue: una parentela che unisce

Al di là delle dinamiche personali, va ricordato che le due famiglie reali sono legate da una lunga parentela. Entrambe discendono dalla Regina Vittoria, e la Regina Sofia è cugina del defunto Principe Filippo, consorte di Elisabetta II, in quanto nata nella famiglia reale greca.

Questi legami spiegherebbero anche il forte sostegno che Elisabetta II offrì a Juan Carlos I nei primi anni del suo regno, dopo la fine della dittatura franchista. Secondo il biografo Robert Hardman, la sovrana britannica non esitò a condividere il suo punto di vista con Juan Carlos e a sostenerlo politicamente in un momento cruciale per la Spagna.

L’ambasciatore britannico Antony Acland raccontò che “il re spagnolo professava un profondo rispetto per la Regina Elisabetta e le telefonava spesso”, rafforzando un legame istituzionale ma anche personale tra le due corone.

Una memoria tra verità storica e bisogno di riscatto

Riconciliazione — in uscita il 5 novembre in Francia, a pochi giorni dal cinquantesimo anniversario della morte di Francisco Franco — non è solo un libro di ricordi, ma un vero e proprio atto di rivendicazione storica. Juan Carlos, che salì al trono nel 1975 e guidò la transizione democratica del Paese, ribadisce: “La democrazia non è caduta dal cielo”.

Dopo l’abdicazione nel 2014, e un progressivo allontanamento dalla vita pubblica dovuto a scandali personali e finanziari, l’ex sovrano sente ora il bisogno di rimettere in ordine la propria eredità. E nel farlo, affronta anche i capitoli più controversi, dalle vacanze con Carlo e Diana fino alle indiscrezioni mai confermate su relazioni extraconiugali.

Questa operazione memoriale giunge in un momento delicato, segnato dalla sua lontananza dalla Spagna — scelta nel 2020 per non interferire con il regno del figlio Felipe VI — ma anche dalla necessità di chiarire, almeno dal suo punto di vista, episodi che hanno contribuito a offuscare un regno durato quasi quarant’anni.

Lo sapevi che…?

Il Palazzo Marivent a Maiorca è ancora oggi una delle residenze estive più amate dalla famiglia reale spagnola.

Lady Diana soffriva di bulimia, una condizione di cui parlò pubblicamente, rompendo il tabù sulla salute mentale nei reali.

Juan Carlos I fu determinante nel bloccare un colpo di Stato nel 1981, guadagnandosi la fiducia del popolo spagnolo.

La Regina Elisabetta II e Juan Carlos erano entrambi bisnipoti della Regina Vittoria.

Le vacanze reali erano spesso momenti di tregua solo apparente, usati anche per motivi diplomatici e di immagine.

