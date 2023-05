A bordo dell'imbarcazione c'erano 25 persone

Ieri, domenica 28 maggio, c’è stata una tragedia nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza, in provincia di Varese, in Lombardia. Un’imbarcazione a vela si è ribaltata a causa di una tromba d’aria e quattro persone sono morte, tutte recuperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

A bordo di un’imbarcazione a noleggio c’erano 25 persone (tutti stranieri) e, al momento del dramma, imperversava un forte temporale. All’arrivo sul posto dei soccorsi la barca era affondata ed alcuni occupanti erano stati salvati da imbarcazioni di passaggio. È intervenuto anche un elicottero con un soccorritore acquatico che ha subito individuato un corpo a galla. Cinque persone sono state portate in ospedale, di cui tre in codice verde e due in codice giallo.

Cos’è una tromba d’aria?

Una tromba d’aria, nota anche come tornado o ciclone, è un fenomeno meteorologico caratterizzato da un violento vortice di aria in rotazione che si forma sotto una nuvola temporalesca. Le trombe d’aria sono generalmente associate a forti temporali e sono caratterizzate da venti estremamente intensi, spesso superiori ai 100 chilometri all’ora, che ruotano in senso orario o antiorario attorno a un asse verticale.

Le trombe d’aria possono variare in dimensioni e durata, ma spesso assumono la forma di un cono o di un tubo allungato che si estende dalla base della nuvola fino al suolo. Possono essere accompagnate da un caratteristico rumore simile a un fremito o a un treno in corsa, causato dalla rapida rotazione dell’aria.

Le trombe d’aria sono fenomeni molto pericolosi e distruttivi. Possono provocare danni significativi alle strutture, abbattere alberi, sollevare veicoli e causare lesioni o perdite di vite umane. I tornado più intensi possono raggiungere velocità del vento superiori ai 400 chilometri all’ora e causare una devastazione estesa nelle aree colpite.

Le trombe d’aria si formano in condizioni atmosferiche particolari, quando esistono forti gradienti di temperatura e umidità, insieme a un notevole cambiamento della direzione e dell’intensità del vento con l’altezza. Tuttavia, i dettagli specifici sulla formazione delle trombe d’aria non sono ancora del tutto compresi dalla scienza meteorologica, quindi la loro previsione rimane un compito molto complesso.