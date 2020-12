Il video virale

Come Fast and Furious. Il guidatore (o meglio il pilota) di una Lamborghini fa una mossa degna della famosa saga cinematografica. Inseguito dalla Polizia, con una sterzata eccezionale, riesce a parcheggiare in uno spazio ristretto tra due auto, ingannando così le forze dell’ordine.

La clip della manovra, di pochi secondi, ha fatto il giro del mondo lo scorso anno, nel 2019, ed è stata condivisa su tutti i sociali: TikTok, Facebook, YouTube…

Come si può osservare, la manovra del guidatore della Lamborghini non ammette margini di errore perché il rischio di impattare con le altre due auto posteggiate è molto alto.

Non si sa molto sulla clip. Considerata la posizione di chi sta riprendendo, potrebbe trattarsi di una scena di qualche film o serie Tv piuttosto che una situazione davvero reale. Riuscite a riconoscere la nazionalità dell’auto della Polizia?

IL VIDEO: