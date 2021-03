Il disco include 11 nuove tracce

Lana del Ray esce finalmente il nuovo Album “Chemtrails Over The Country Club”

Dopo il grande successo del precedente disco “Norman Fucking Rockwell”, uscito nel 2019 e candidato ai GRAMMY AWARDS, Lana del Rey pubblica oggi il suo settimo album in studio, “Chemtrails Over The Country Club”.

Il disco include 11 nuove tracce ed è stato interamente co-scritto da Lana e Jack Antonoff.

Vera perla dell’album è la bellissima cover del classico di Joni Mitchell, “For Free”, cantato in collaborazione con Zella Day e Weyes Blood. Altro featuring del disco è Nikki Lane nel brano “Breaking Up Slowly”.

Fuori anche il video del nuovo singolo “White HITE DRESS”

Sempre oggi esce anche il videoclip ufficiale del nuovo singolo “White Dress”, diretto da Constellation Jones e ispirato ai film del regista David Lynch. Il brano segue i precedenti singoli ‘Chemtrails Over The Country Club’ e ‘Let Me Love You Like A Woman.’

L’album è disponibile per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali e in tutto il mondo qui

Sono inoltre disponibili la versione CD, cassetta, picture disc e vari formati in vinili (visitare www.lanadelrey.com).

Chemtrails Over The Country Club – Tracklist: