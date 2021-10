Lapo Elkann si è sposato con Joana Lemos, nozze segrete in Portogallo

08/10/2021

Matrimonio segreto per Lapo Elkann e Joana Lemos. La coppia si è conosciuta in Portogallo nel 2020 e lì si è sposata. Entrambi condividono la passione per i motori. Si è sposato Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli ha pronunciato il fatidico sì con Joana Lemos. Le nozze sono state celebrate nel giorno del 44° compleanno o di Lapo, giovedì 7 ottobre. La cerimonia si è svolta in Portogallo, nel paese natale di Lemos, dove due anni fa è cominciata la storia d’amore. La cerimonia nuziale è stata riservata: presenti solo i famigliari e gli amici più intimi. Lapo e Joana, entrambi appassionati di motori e coinvolti nel sociale, si sono conosciuti in Portogallo, in una cena di beneficenza organizzata nel 2020 dagli zii di lui. Un evento della Fondazione Laps, di cui Elkann è vicepresidente e Lemos – che è anche ex campionessa di rally – è vicepresidente con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19. Ad annunciare il fidanzamento, agli inizi del 2021, era stato il settimanale Chi, mostranndo l’anello regalato da Elkan alla sua adesso moglie: «Un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo». Su Joanna, Lapo ha anche detto: «È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra. È probabilmente la prima volta che non sono birichino, non guardo altrove e non ho il più complesso del seduttore». APPROFONDIMENTO: Chi è Nicole Moscariello, la seconda moglie di Andrea Roncato?

