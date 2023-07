Violenta lite in spiaggia, 80enne accoltellato tra gli ombrelloni

11/07/2023

Un tranquillo sabato pomeriggio in riva al mare è stato interrotto da una lite animata culminata in un episodio di violenza sulla spiaggia di San Felice del Circeo, in provincia di Latina. Un uomo ultraottantenne è stato accoltellato tra gli ombrelloni, rischiando seriamente la vita. I carabinieri sono intervenuti e stanno indagando sull’origine della lite, che potrebbe essere legata a dissapori antichi.

Protagonisti dell’episodio

I protagonisti dell’episodio sono due imprenditori di Brusciano, nella provincia di Napoli, entrambi ultrottantenni e già noti alle forze dell’ordine. Si trovavano nella località balneare per sfuggire al caldo afoso di luglio, ma la discussione accesa tra di loro ha presto degenerato in un’aggressione fisica.

La lite e l’aggressione

La discussione tra i due anziani è esplosa sotto gli occhi degli altri bagnanti sulla spiaggia. Nel bel mezzo della lite, uno dei due ha estratto un coltello da cucina e ha attaccato l’altro, ferendolo. La scena di violenza ha suscitato grande allarme tra i presenti.

Intervento dei carabinieri

Le forze dell’ordine sono state prontamente allertate dai testimoni e i carabinieri della stazione di San Felice Circeo, sotto la guida del maggiore Saverio Loiacono della compagnia di Terracina, sono intervenuti per immobilizzare e disarmare l’aggressore. La situazione è stata gestita con tempestività per evitare ulteriori danni.

Le conseguenze e l’indagine in corso

L’anziano ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale Goretti di Latina per ricevere le cure mediche necessarie. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi e la sua vita non è in pericolo. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato una reazione così violenta, ma i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi. Si ipotizza che ci fossero attriti di lunga data tra i due, probabilmente legati al contesto lavorativo.

Denuncia e accuse

L’autore dell’aggressione, l’ultraottantenne, è stato denunciato per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Le autorità proseguiranno con le indagini per determinare le responsabilità e le circostanze precise dell’episodio.