È successo a Lecce

Incidente stradale mortale a Lecce, sulla tangenziale est, in direzione sud, all’altezza dell’uscita per la marina di Frigole. È accaduto ieri, sabato 4 giugno.

A perdere la vita una donna di 28 anni, maestra d’asilo, originaria di Taranto ma residente a Lecce, che era alla guida di una Renault Modus. Si chiamava Alessandra Musolino. Per cause ancora da accertare, la giovane ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail che ha infilzato la vettura. A lanciare l’allarme gli automobilisti che transitavano di là e hanno assistito al terribile incidente.

Musolino, ha riportato ferite e traumi molto gravi in varie parti del corpo ed è stata condotta in ambulanza in codice rosso alla volta dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce ma le sue condizioni sono apparse subito particolarmente critiche ai sanitari. La 28enne è deceduta poco dopo.

Da capire la causa dell’incidente: se sia stato un momento di distrazione della giovane o se siano coinvolti altri mezzi.

Come riportato su Fanpage.it, lo smartphone della donna sarebbe stato trovato fuori dall’abitacolo ed è stato posto sotto sequestro, così come il mezzo. Musolino stava tornando dal lavoro quando è accaduto l’incidente.