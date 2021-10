È successo a Lecce

A Lecce due minorenni, che viaggiavano su un monopattino elettrico, sono rimaste ferite in modo grave dopo essersi scontrate con un’automobile.

Il grave incidente stradale è avvenuto in viale della Repubblica. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Le condizioni sono gravi: una è ricoverata in coma e l’altra in prognosi riservata ma è cosciente.

Il 42enne che era alla guida dell’auto è risultato negativo ai test relativi alla assunzione di droghe e alcol. L’uomo, come atto dovuto, potrebbe essere indagato per lesioni gravissime. Secondo quanto emerso finora dalle indagini degli agenti della polizia locale, le ragazzine – 13 e 12 anni – erano uscite da un negozio quando sono salite sul mezzo noleggiato per poi essere investite dopo qualche metro di strada percorso.

Il conducente dell’auto non ha potuto evitarle. Entrambe sono in ospedale. La bambina che guidava il monopattino è stata operata la scorsa notte alla testa e ora è ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata. L’altra ha una prognosi di venti giorni. È ancora da accertare come abbiano potuto noleggiare il monopattino vietato agli under 14, come mai fossero in due e senza casco.