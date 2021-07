È successo in provincia di Lecco

Stamattina, poco dopo le 9, un pullman pieno di ragazzini, diretti a un campo estivo di Livigno, ha preso fuoco nella galleria Fiumelatte, sulla Strada Statale 36, all’altezza di Varenna, in provincia di Lecco, in Lombardia.

Fortunatamente nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita in modo grave. Ci sono stati solo interventi in codice verde per 9 ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco.

Anas ha comunicato in una nota che, poche ore dopo l’incidente, è stata riaperta al traffico verso Milano la strada statale 36 «del Lago di Como e dello Spluga». I vigili del Fuoco di Lecco e Bellano, infatti, presenti sul posto con cinwue squadre, hanno prontamente domato l’incendio.

A bordo del mezzo c’erano, in totale, 25 bambini. L’autista, che si è accorto che qualcosa non andava, li ha fatti subito scendere, determinando così il lieto fine dell’incidente.

Come riportato da IlGiorno.it, all’interno della galleria Fiumelatte, l’autobus ha cominciato ad avere problemi e l’autista ha accostato, facendo scendere i bambini e abbandonando il mezzo prima dell’incendio. L’autista ha anche accompagnato i bambini fuori dalla galleria.