È successo in provincia di Lecco

Dramma a Catenovo, in provincia di Lecco, in Lombardia.

Una pensionata, che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion. Illeso il bambino di 8 anni.

La donna, di 73 anni, residente nella zona, stava cercando di attraversare sulle strisce pedonali, nella frazione di Rogoredo, quando è stata travolta da un camion guidato da un autista spagnolo. Inutili, purtroppo, i soccorsi per la donna.

Il piccolo, atteso a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell’ordine. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Stando, però, a quanto pubblicato da FanPage.it, pare che la donna si sia buttata sotto il camion per salvare il nipote. Il conducente del mezzo non si sarebbe accorto di entrambi durante una manovra: la donna, per salvare il bambino, lo ha spinto ed è stata investita.

A chiamare i soccorsi un’infermiera, che stava tornando a casa dopo avere concluso il turno in ospedale.