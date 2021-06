È successo in provincia di Bergamo

Ennesimo incidente mortale sul luogo del lavoro.

Stamattina un uomo è deceduto in un cantiere a Leffe, in provincia di Bergamo. La vittima, B.B., 59 anni, intorno alle 7.45 è stato travolto mentre lavorava alla Plastic Leffe, in via Pezzoli D’Albertoni.

L’operaio ha riportato un gravissimo trauma da schiacciamento e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.

La vittima abitava a Treviso e, stando a quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, sarebbe stato travolto da un carico di 5 quintali che stava scaricando dal mezzo pesante che aveva appena parcheggiato nel cortile dell’azienda di Leffe.

L’incidente sarebbe avvenuto mentre l’autotrasportatore stava sciogliendo le cinghie che reggevano il carico che lo ha travolto. I soccorsi sono stati inutili.

Spetterà adesso ai militari della compagnia di Clusone, diretti dal capitano Daniele Falcucci, indagare sull’accaduto. Gli accertamenti investigativi si concentreranno in particolare sul rispetto delle normativa per la sicurezza del trasporto merci.