Aveva 43 anni

Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano e proprietario della piattaforma OnlyFans, è morto a 43 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è stato diffuso ufficialmente dall’azienda.

Un portavoce ha dichiarato: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la morte di Leo Radvinsky. Leo è morto serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”. La famiglia ha chiesto il massimo rispetto della privacy.

Chi era Radvinsky: l’uomo dietro la crescita globale

Radvinsky aveva acquisito nel 2018 Fenix International Limited, società madre di OnlyFans, diventandone direttore e azionista di maggioranza.

Sotto la sua guida, la piattaforma ha consolidato un modello di business basato su contenuti in abbonamento, trasformandosi in una delle realtà digitali più redditizie del settore.

Oltre a OnlyFans, Radvinsky era attivo nel venture capital. Nel 2009 aveva fondato Leo, un fondo focalizzato su investimenti in aziende tecnologiche.

OnlyFans: da nicchia a fenomeno globale

OnlyFans era stata fondata nel 2016 da Tim Stokely.

La vera svolta è arrivata durante la pandemia da COVID-19, quando i lockdown hanno spinto milioni di utenti e creator online.

In pochi mesi, la piattaforma è diventata una fonte di reddito per creator in tutto il mondo, oltre che un fenomeno culturale digitale.

Un business da miliardi: le trattative recenti

A gennaio, secondo Reuters, OnlyFans stava valutando la cessione di una quota di maggioranza a un fondo di investimento.

La valutazione complessiva dell’azienda era stimata intorno ai 5,5 miliardi di dollari, debito incluso.

Cosa cambia adesso per OnlyFans

La scomparsa del principale azionista e figura di riferimento avviene in una fase delicata, segnata da possibili operazioni finanziarie e consolidamento del mercato.

Il punto chiave riguarda:

continuità gestionale;

eventuale vendita della società;

mantenimento del modello di business.

La piattaforma resta una delle più redditizie nel panorama digitale globale, ma la leadership sarà ora centrale.