La relazione del medico legale

L’esito dell’autopsia sul corpo di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro (Roma), ha evidenziato le lesioni terribili subite dal 21enne. Infatti, diversi organi sono stati lesionati dall’aggressione ricevuta dai fratelli Marco e Gabrielle Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Saverio Potenza, medico di Tor Vergata ha scritto nella relazione: «Willy è stato vittima di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni lesive».

Sul volto del 21enne di Paliano c’erano almeno sei lesioni che hanno causato le emorragie cerebrali. Poi, i colpi sul torace e l’addome hanno provocato una lesione di 7 centimetri sul cuore, l’aorta toracica lesionata, i polmoni, il diaframma, la milza, il pancreas e il fegato. Di conseguenza, per i medici è difficile capire quale sia stata l’esatta causa della morte del ragazzo ed era impossibile fermare le emorragie interne.

In attesa di saperne di più sulle indagini, lunedì 28 settembre, alle 10.30, a Catania, all’altezza del civico 16 di via Spadaccini, sarà piantumato un arbusto (donato da Campus Athena e dal festival del libro e della cultura di Catania, ‘Etnabook’) e sarà intitolato proprio a Willy Monteiro Duarte, nell’ambito del progetto ‘100 alberi per Catania’.